Habrá Liga Élite y sin la polémica burbuja. Eso hace que la fiesta de la pelota regrese al Mella a partir del 2 de Mayo entrante. Esa es la gran noticia de los últimos días para el deporte cubano y muy especial para atletas y aficionados que son los principales protagonistas de este evento, camino a su cuarta versión. El torneo mantendrá su estructura competitiva con 50 juegos , diez frente a cada rival y en subseries de cinco desafíos en uno y otro terreno.

Aquí estará ausente el titular del 2025 Ciego de Ávila. Ahora van por la corona Las Tunas, Artemisa, Industriales, Matanzas, Holguín y Mayabeque, éstos últimos debutantes en el evento.

El viernes habrá una reunión en La Habana para evaluar aspectos organizativos aunque ya se adelantó que cada equipo tendrá una plantilla de 27 peloteros, siete de ellos como refuerzos. Para el mánager Abeisy Pantoja la prioridad es fortalecer el bullpen aunque seguramente irá por apuntalar alguna posición en el terreno.

Los Leñadores son los actuales subcampeones del torneo, tras perder 0-4 el play off de la versión pasada con los Tigres de Ciego de Ávila.

La primera Liga Élite se jugó en 2023 con una estructura diferente a las restantes. En aquella ocasión se coronó la escuadra de Agricultores (Granma, Las Tunas y Holguín) .

En la II los tuneros terminaron cuartos en la clasificatoria (20-20), pero en semifinales cayeron 1-4 en el play off frente a Matanzas, a la postre monarca de esa justa. Luego en la temporada pasada la escuadra de Abeysi Pantoja terminó segunda en la clasificatoria (23-17), eliminó a Santiago en semifinales y perdió el trofeo ante los Tigres de Ciego de Ávila 11-1, 6-3, 9-5 y 6-4.

Los Leñadores desde hace unos días ya entrenan en el Mella con la mente puesta en conquistar otro trofeo y llenar de alegría a su entusiasta afición.

Por Ernesto Vera González

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