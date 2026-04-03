El joven ajedrecista César Alejandro Pérez viajará próximamente a México para un contrato de trabajo en el objetivo de abrir puentes de colaboración con entre Las Tunas e instituciones del juego ciencia y Universidades de la nación azteca.

«En Junio debo Jugar el torneo Continental en México y en Agosto el fuerte evento de Aguas Caliente que lo recuerdo bonito porque allí obtuve una norma de Maestro Internacional» declaró para VisiónTunera , uno de los talentos del juego ciencia en nuestro país.

Aclaró también que tienes planes de jugar el Memorial Capablanca, previsto para el mes de julio toda vez que según sus palabras sería muy provechoso mover fichas en el exigente certamen cubano.

César Alejandro regresó hace muy poco de Querétaro donde obtuvo un meritorio sexto lugar en el abierto de esa ciudad mexicana. «El torneo fue muy bueno porque superé los 2400 de ELO, obtuve del 3-8vo por desempate 6to , quedando por encima de muchos GM , incluso miembros de sus equipos Olímpicos en sus países».

Pero todo ese ajetreo en los preparativos para viajar al exterior no le impiden revisar, proponer y hacer realidad varios proyectos para el desarrollo del ajedrez en la provincia de Las Tunas.

En saludo a los aniversarios de la OPJM y la UJC, la Academia “Armando Laguna” volvió a respirar la esencia del gran juego: tres torneos simultáneos y un ambiente que hacía tiempo no se veía. ¡Se llenó! Las salas, los pasillos, las miradas atenta. El corazón del deporte ciencia latió con fuerza.

Además, se disputaron con gran éxito los torneos Escolar y Pioneril, semilleros de futuros talentos que llenaron de esperanza y emoción cada rincón de la academia.

Por Ernesto Vera González/FOTOS: César Alejandro

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