Irán comunicó este sábado que vuelve a restablecer el control militar sobre todo el tránsito por el estrecho de Ormuz debido a las reiteradas violaciones y a la piratería por parte estadounidense bajo el pretexto del bloqueo naval.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump advierte que EE.UU. obtendrá el uranio enriquecido iraní «de forma menos amistosa» si Teherán no coopera con su transferencia, luego de que se alcance un acuerdo.

Por otro lado, Israel afirma que la tregua con el Líbano es temporal y que la campaña contra Hezbolá aún no ha cumplido todos sus objetivos. El ministro de Defensa israelí asegura que sus fuerzas seguirán controlando las zonas capturadas en el sur del Líbano.

En lo económico, las bolsas europeas suben alrededor de un 2 % tras la reapertura del estrecho. El precio del petróleo se desploma cerca de un 10 % ante la expectativa de la normalización del comercio energético global, y el oro sube con fuerza y alcanza máximos de casi un mes, impulsado por la debilidad del dólar.