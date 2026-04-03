Donald Trump ha reaccionado al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán este sábado, un día después de que el país persa anunciara la reapertura de la estratégica vía marítima por el alto el fuego alcanzado entre el Líbano e Israel.

En particular, el mandatario enfatizó que Teherán no podrá chantajear a Washington con decisiones sobre la importante vía marítima. «Querían volver a cerrar el estrecho, ya sabes, como lo han estado haciendo durante años. No pueden chantajearnos«, afirmó a periodistas en la Casa Blanca.

Al mismo tiempo, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que los contactos entre Estados Unidos e Irán van muy bien. «En realidad, todo va muy bien. Ya veremos. Tendremos información al final del día. Estamos hablando con ellos», concluyó.

Nuevo cierre de Ormuz

Irán volvió a restablecer el control militar sobre todo el tránsito por el estrecho de Ormuz debido a las reiteradas violaciones y piratería por parte de EE.UU., bajo el pretexto del bloqueo naval

Dada la situación, el control sobre Ormuz regresó a su estado anterior y el estrecho se encuentra bajo estricta vigilancia y control de las fuerzas iraníes , que no lo van a levantar hasta que EE.UU. ponga fin a la libre circulación de buques desde Irán hacia su destino y viceversa

, que no lo van a levantar hasta que EE.UU. ponga fin a la libre circulación de buques desde Irán hacia su destino y viceversa En ese contexto, Reuters y Tasnim informaron que dos buques indios fueron obligados a retirarse hacia el oeste del estrecho por la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Se detalló que durante el incidente se produjeron disparos

por la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Se detalló que durante el incidente se produjeron disparos Por su parte, The Wall Street Journal reportó que alrededor de 20 barcos que se preparaban para cruzar Ormuz se vieron obligados a cambiar de rumbo tras el nuevo cierre.

Tomado de Rusia Today

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