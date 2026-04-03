Las Tunas derrotó este martes a Holguín con pizarra de 9-2 y se llevó el duelo particular tres victorias contra una en el inicio de la IV Liga Élite de Béisbol.

La novena local se apoyó en una ofensiva de 12 hits que decidió el choque en el cierre del tercer capítulo donde pisaron la goma en cinco ocasiones, cuatro de ellas por el segundo jonrón de Yordanys Alarcón. Después fabricaron dos más en el cuarto, otra en el séptimo y la puntilla en el octavo.

La victoria fue para el relevista Yankiel Mauri (1-0) que en 3.1 sobre la lomita permitió un solo y ponchó a un rival . Las únicas carreras holguineras fueron a la hoja del abridor zurdo guantanamero Enyer Fernández (3.2/7H/2CL). El fracaso para Carlos Santiesteban (0.1) castigado con 6 hits y 7 limpias en 3.2.

Por los Leñadores se destacaron al bate Yordanys Alarcón (4-3/HR/4CI/1CA), Liúber Gallo (5-3/2 dobles/2CI/1CA) y Norge Torres (4-2/1CI/1CA). Por Holguín Luis V. Mateo y Leonel Moas ,ambos de 4-2, cada uno con un doble.

De última la periodista Gretel Yanet obtuvo información oficial del Dr Blas Hernández, médico del equipo tunero sobre la ligera lesión del torpedero Luis A. Pérez. » Es un tironazo en la región del tercio superior del muslo izquierdo y por tanto como quiera que la Serie está comenzando se decidió darle descanso, una situación que no le impide salir de emergente, por ejemplo.»

Este jueves los Leñadores inicia el siempre atractivo duelo con Industriales, que de seguro multiplicará la asistencia en el Mella.

FOTOS: Gretel Yanet

Infografía: Agencia Cubana de Noticias.



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