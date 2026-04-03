La deuda pública de Estados Unidos ha superado el tamaño de su economía, alcanzando un umbral histórico no visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Según datos recientes de la Oficina de Análisis Económico, la deuda se situó en 31,27 billones de dólares al 31 de marzo, mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) estimado para los doce meses previos a esa fecha fue de 31,22 billones.

Esto significa que la deuda estadounidense equivale al 100,2 % del PIB. De esta manera, la Administración de Donald Trump se acerca rápidamente al récord histórico del 106 %, registrado en 1946, cuando el país se encontraba en pleno proceso de desmovilización militar tras el conflicto.

Expertos advierten que este nivel de endeudamiento tendrá impactos más allá de Estados Unidos, como presión al alza en tasas de interés globales, encarecimiento del crédito para países emergentes, riesgo de menor inversión y crecimiento económico, así como posibles efectos inflacionarios.

Además, se han encendido señales sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo y la confianza en los bonos del Tesoro estadounidense, considerados tradicionalmente activos seguros.

Las estimaciones apuntan a que la deuda seguirá creciendo si no se aplican ajustes fiscales, pudiendo alcanzar niveles cercanos al 120% del PIB en la próxima década.

Organismos internacionales también han advertido sobre el aumento generalizado de la deuda global, en un contexto de tensiones geopolíticas, inflación y desaceleración económica.

Aunque Estados Unidos mantiene ventajas clave, como el dólar como principal moneda de reserva mundial, economistas señalan que esta posición no es ilimitada y que el actual ritmo de endeudamiento podría generar presiones estructurales en el sistema financiero internacional.

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