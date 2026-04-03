Según el jefe de Gobierno pakistaní, el paso «contribuirá en gran medida» a impulsar la paz, la estabilidad y la reconciliación regionales «durante este periodo sensible».

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su «liderazgo valiente» y por el anuncio de una pausa en su ‘Proyecto Libertad’ en el estrecho de Ormuz.

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«Estoy agradecido al presidente Donald Trump por su liderazgo valiente y el oportuno anuncio sobre la pausa en el ‘Proyecto Libertad’ en el estrecho de Ormuz», escribió Sharif en su cuenta de X. Además, afirmó que la «respuesta generosa» de Trump a una solicitud de Pakistán y de «otros países hermanos», en particular Arabia Saudita y el príncipe heredero y primer ministro saudita, Mohammed bin Salman, «contribuirá en gran medida» a impulsar la paz, la estabilidad y la reconciliación regionales «durante este periodo sensible».

«Pakistán sigue firmemente comprometido a apoyar todos los esfuerzos que promuevan la moderación y una resolución pacífica de los conflictos mediante el diálogo y la diplomacia», sostuvo, al expresar su esperanza de que el «impulso actual» lleve a un acuerdo duradero que garantice paz y estabilidad para la región y «más allá».

El ‘Proyecto Libertad’ de Trump

El domingo pasado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que una serie de países que no han querido involucrarse en el conflicto han solicitado ayuda a Washington para liberar sus buques atrapados en el estrecho de Ormuz, «en algo que no tiene absolutamente nada que ver con ellos». En ese contexto, el mandatario anunció el ‘Proyecto Libertad’.

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«Para el bien de Irán, del Medio Oriente y de Estados Unidos, hemos informado a estos países que guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías restringidas, para que puedan continuar libre y eficazmente con sus negocios […]. He instruido a mis representantes para que les informen que haremos todos los esfuerzos posibles para llevar sus barcos y tripulaciones de manera segura fuera del estrecho», escribió en Truth Social.

Sin embargo, Donald Trump anunció el martes que la operación se suspenderá durante un breve periodo de tiempo. «Basándonos en la solicitud de Pakistán y otros países, el enorme éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra el país de Irán y, adicionalmente, el hecho de que se hayan logrado grandes avances hacia un Acuerdo Completo y Definitivo con representantes de Irán, hemos acordado mutuamente que, si bien el bloqueo se mantendrá en pleno vigor y efecto, el ‘Proyecto Libertad’ (el movimiento de buques a través del estrecho de Ormuz) se suspenderá por un breve período de tiempo para ver si el acuerdo puede o no finalizarse y firmarse», escribió.

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