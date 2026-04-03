Una guerra de Estados Unidos contra Cuba sería una catástrofe humanitaria, advirtió hoy aquí el colectivo de hijos de exiliados uruguayos nacido sen la isla caribeña.

Como uruguayos y como cubanos de sangre, corazón y patria, alertamos sobre la extraordinaria amenaza que se cierne sobre Cuba por parte de Estados Unidos y su irresuelta vocación imperial, afirma una declaración.

Advertimos la catástrofe humanitaria que significaría una guerra contra una isla sitiada durante más de medio siglo y convocamos a difundir, denunciar y movilizarse para que dejen a Cuba en paz.

La agrupación de hijos de los exiliados en la nación caribeña durante la dictadura militar aquí, demandó que “que se levante el bloqueo genocida de forma inmediata y cesen las amenazas de agresión militar antes de que sea demasiado tarde”.

El mensaje denuncia la “inclusión arbitraria y justificada” en la lista de países de promotores del terrorismo, con lo que Washington ejerce un bloqueo adicional contra el país donde nacieron y se formaron.

Refiere la nueva amenaza de guerra del presidente Donald Trump unido al anuncio de un nuevo paquete de sanciones para impedir cualquier tipo de relación comercial, inversión o presencia económica extranjera en la isla.

El colectivo condenó el bloqueo petrolero que impacta en el “sistema eléctrico, el transporte, bombeo de agua, potable, la distribución y producción de alimentos, el turismo, los servicios de salud, la continuidad educativa y el conjunto de la economía del país”.

A las inmensas movilizaciones del pueblo cubano el presidente de Estados Unidos respondió amenazando con tomar Cuba de manera casi inmediata, incluido el envío de un portaaviones nuclear para forzar la capitulación y arrasar con la soberanía de los cubanos, dice el texto.

Las amenazas de Trump contra Cuba son una afrenta a América Latina como zona de paz y representan “una prueba incontestable de que Estados Unidos desconoce la soberanía de los países, pretendiendo someter a sangre y fuego a cualquier país que no le obedezca, remarca el colectivo de hijos de exiliados uruguayos en Cuba.

Tomado de Prensa Latina

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