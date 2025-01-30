Los Leñadores de Las Tunas culminaron una rebelión de siete carreras en el cierre del quinto capítulo y alegraron a su público en la jornada inaugural de la Serie nacional 64 con una victoria de 10-4 sobre los Vegueros de Pinar del Río.

Esa escaramuza la inició Héctor Castillo con hits al medio, robó segunda y llegó a tercera por sencillo de Yunieski Larduet. Yudier Rondón remolcó la primera con doblete, pasaron intencional a Yosvani Alarcón y seguidamente Roberto Baldoquín firmó el empate con otro biangular a la pradera izquierda y el intermedista Henry Quintero encendió las gradas del Mella con largo cuadrangular de dos anotaciones.

Los pinareños habían tomado el mando en el mismo primer inning 3-0 frente al zurdo Eliánder Bravo. Aquí Juan C. Arencibia conectó doble, Alexey Ramírez lo trajo con sencillo y William Saavedra completó la revuelta con jonrón largo por el mismo centro del terreno.

Los tuneros se acercaron con dos anotaciones en la parte baja del cuarto por boleto a Yoisvani, biangular de Roberto Baldoquín y metrallazo de Quintero que remolcó a los dos. La puntilla llegó por cuadrangular de Daismel Hurtado, antes que los vueltabajeros se acercaran en el marcador por jonrón de Alexei Ramírez con dos verdes en las colchonetas.

Los Leñadores dispararon 12 cañonazos con destaque para Henry Quintero (5-3/HR/4CI), Roberto Baldoquín (4-3/2 dobles/2CI/2CA) y Yuniesky Larduet (5-2/doble/1CA). Por los visitantes lo hizo Alexei Ramírez (4-3/HR/4CI/2CA).

La victoria en este juego para el relevista Kenier Ferraz (1-0), que en 2.2 sobre la colina permitió un solo imparable, dos carreras limpias, par de ponches e igual número de bases por bolas. Rodolfo Silva terminó sin complicaciones en 2.0 capítulos. El. fracaso a la hoja de Leodán Reyes (0-1), castigado con 7 hits y 5 limpias en 4.0 inning.

En otros resultados de la jornada inaugural Santiago superó a los Piratas de La Isla 14-4, Cienfuegos a Industriales 7-5, Matanzas a Ciego de Avila 4-3 y Camagüey a Guantánamo 6-2.

