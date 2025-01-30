De CUBA

Comienza la fiesta de la pelota

Se acabó la espera. Este martes inició sus acciones la Serie 64, mientras se disparan los cálculos y pronósticos, se encienden las pasiones y renace el poder de este deporte como símbolo de identidad y cultura nacional.
Habrá acciones en ocho estadios del país, pero corresponde al «Julio Antonio Mella» de Las Tunas organizar la ceremonia oficial de apertura y como atractivo principal el duelo entre los Leñadores y los Vegueros de Pinar del Río, campeones y subtitulares de la anterior temporada.
La inauguración comienza con una sencilla ceremonia que contará con abanderados, la presentación de los 16 equipos con sus banderas y pancartas, las palabras de las autoridades, de los atletas y la coreografía del grupo de danza profesional danza show perteneciente a la empresa de la música y los espectáculos Barbarita Diez. Carlos Medina y Carlos Enrique Rodríguez tendrán la responsabilidad de la dirección artística y la producción respectivamente.
Los tuneros tienen como objetivo único completar tres trofeos consecutivos y sumar su cuarta presencia en lo más alto del podio. Esta vez saldrán al terreno con una mezcla de experiencia, pero eso sí sin renunciar a su acostumbrada combatividad y entrega.
La dirección del equipo a informado que la alineación regular para el choque de apertura será en el siguiente orden ; Yunieski Larduet (LF), Yudier Rondón (2B), Yosvani Alarcón (C), Roberto Baldoquín (SS), Yordanis Alarcón (1B), Jean Baldoquín (3B), Yassel Izaguirre (BD) y Héctor Castillo (CF). El zurdo Eliánder Bravo será el pitcher abridor. De hacer falta vendrán del bullpen Alejandro Meneses, Yosmel Garcés y Rubén Rodríguez.
Según datos del estadístico Arnelio Alvarez para esta primera fecha se anuncian dos duelos inéditos. Artemisa-Mayabeque y Cienfuegos-Industriales jamás se han visto frente a frente en el inicio del campeonato.
Por su parte Las Tunas y Pinar del Río es la quinta ocasión que se ven las cara el primer día del calendario. Ese duelo está 3-2 favorable a la novena de Abeicy Pantoja.

Jugadores de los Leñadores de Las Tunas realizan sesión de entrenamiento en el Estadio Julio Antonio Mella previo al inicio de la 64 Serie Nacional de béisbol el 1 de septiembre de 2025 en Las Tunas, Cuba. FOTO: Calixto N. Llanes/Periódico JIT (Cuba)

En la Serie 45 los tuneros se impusieron con pizarra de 8-5 con crédito para Ubisney Bermúdez sobre Pedro Luis Lazo. El gigante de vueltabajo se desquitó un año después 9-1 por encima de Yoelkis Cruz y en la 47 Ubisney superó nuevamente a Lazo con marcador de 11-7
Por curiosidad Lazo volvió a salir sonriente ante Yoelkis 5-1 en la campaña 48 y por último en la 52 Yoelkis le ganó el pulso a Yosvani Torres 5-1.
En los últimos nueve años los Leñadores acumulan tres trofeos de campeones (series 58, 62 y 63), además subcampeones (S57), terceros en las campañas 59 y 60; quintos en la 61, sextos en la 55 y séptimos en la 56. Sin dudas el equipo más destacado de Cuba en la última década.

Por: Ernesto Vera González /FOTOS: Orlando Cruz y Archivo Periódico 26

Ernesto Vera González

