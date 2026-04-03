Centenas de personas, entre ellas legisladores, alcaldes, líderes sindicales y activistas de agrupaciones solidarias, se manifestaron este jueves 11 de junio frente a la Asamblea Nacional de Francia en París para demandar el fin del bloqueo y demás hostilidades estadounidenses contra Cuba.

La movilización coincidió con la entrega de una propuesta de resolución en el órgano legislativo, promovida por diputados comunistas, que exhorta al Estado francés a adoptar una postura contra las sanciones aplicadas por el Gobierno estadounidense.

Durante la concentración en la capital francesa, los manifestantes corearon la consigna “¡Dejen a Cuba vivir en paz!”. En el encuentro también participaron los integrantes de la caravana europea Let Cuba Breathe (Deja que Cuba respire), una iniciativa que partió desde Italia y arrancó formalmente sus actividades en Bruselas, Bélgica, el pasado miércoles 10 de junio. Este convoy busca sumar apoyos hacia el pueblo cubano en distintas naciones del continente.

El diputado Stéphane Peu, presidente del Grupo Izquierda Demócrata y Republicana, enfatizó ante los asistentes la importancia de que el parlamento francés se pronuncie en contra de las medidas coercitivas, las cuales se han intensificado recientemente.

Asimismo, representantes del Partido Comunista Francés insistieron en que los legisladores locales deben avanzar más allá del voto anual en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y trabajar por el establecimiento de relaciones comerciales estables que contrarresten los efectos de la asfixia económica que priva a la población de servicios básicos como energía, agua y medicamentos.

Por su parte, el embajador de Cuba en Francia, Otto Vaillant Frías, expresó su gratitud por el respaldo internacional y por los insumos médicos y energéticos que han arribado a la isla para mitigar la crisis actual, producto de las medidas imperiales.

El diplomático rechazó los señalamientos de Washington que califican a la nación caribeña como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y denunció la vigencia de políticas basadas en la Doctrina Monroe. Finalmente, Vaillant Frías ratificó la determinación de los ciudadanos cubanos de defender su soberanía y autodeterminación frente a las presiones externas.

Frente al recrudecimiento de las hostilidades y las presiones impulsadas por Washington contra la mayor de las Antillas, que incluyen amenazas de una intervención militar, el mundo continúa articulando esfuerzos para alzar su voz en defensa de la soberanía de la isla, demostrando que Cuba no está sola.

Tomado de Cubadebate

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