

Con amplias intervenciones la Asamblea del Poder Popular de Colombia evalúo el fin de semana el estado de los planteamientos de los electores durante las rendiciones de cuenta de los delegados, entre otros asuntos relacionados con la producción de alimentos y la vida social del territorio. En la cita rindió cuenta de su gestión el presidente del Gobierno local Elvis Espinosa García y se trazaron acciones para continuar avanzando en la vida socioeconómica del municipio

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