Cuba no tiene una mesa de diálogo con Estados Unidos de cara a las tensiones ocasionadas luego de que el presidente Donald Trump incrementara drásticamente las sanciones a la nación caribeña la semana pasada, afirmó el lunes un alto funcionario isleño.

Cuba condena el terrorismo y reafirma su cooperación en materia de seguridad y lucha contra el lavado de dinero

Los intercambios de mensajes y las conversaciones son las habituales (migración y drogas sobre todo) en el marco de las relaciones diplomáticas bilaterales, dijo en una entrevista con The Associated Press el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío.

“Si me preguntan si hoy tenemos una mesa de diálogo (con Estados Unidos), no la tenemos”, indicó enfático Fernández de Cossío, aunque reiteró que están dispuestos “a mantener ese diálogo informal con los Estados Unidos” para discutir “las diferencias”, respetando el modelo político de la isla.

Trump firmó la semana pasada una orden ejecutiva por la cual amenazó con imponer aranceles a los bienes de los países que se atrevieran a vender o entregar petróleo a Cuba, un giro de tuerca en las sanciones contra Cuba impuestas hace más de seis décadas para presionar a un cambio en el país.