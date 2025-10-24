El secretario nacional del Partido Comunista Francés (PCF), Fabien Roussel, solicitó hoy al presidente Emmanuel Macron actuar sin demora para impedir un cerco petrolero de Estados Unidos contra Cuba y facilitar la ayuda a la bloqueada isla.

En una carta dirigida al jefe de Estado galo, el dirigente también lo instó a esgrimir mecanismos de la Unión Europea, en particular su Reglamento 2271 del 22 de noviembre de 1996, para enfrentar el alcance extraterritorial del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a la nación caribeña hace más de seis décadas.

Le pido de manera solemne, señor presidente de la República, aplicar medidas anti-coerción efectivas para garantizar la estabilidad de la región, exigiendo el levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo, subrayó.

Roussel recordó a Macron que el 29 de enero el presidente estadounidense, Donald Trump, emitió un decreto que pretende asfixiar completamente a Cuba, en desprecio de cualquier derecho.

La orden en cuestión de Trump declaró a la pequeña isla una amenaza “inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de la mayor potencia del planeta, previendo la posibilidad de fijar aranceles a los países que le suministren o vendan petróleo. Al respecto, el secretario nacional del PCF advirtió sobre las consecuencias destructivas de la medida para la población, con un impacto devastador en sectores esenciales, que van desde la salud y la educación hasta el transporte, la industria y la energía.

De igual manera, expresó en la misiva preocupación por el despliegue naval estadounidense en aguas del Caribe y los peligros que entrañan eventuales acciones militares para la estabilidad regional.

El impacto es sobre toda América Latina y potencialmente directo para los territorios franceses de Guadalupe, Martinica y Guayana, manifestó.

Roussel también evocó en la carta dirigida a Macron que cientos de ciudadanos franceses viven en Cuba y que más de 11 mil cubanos o binacionales residen en suelo galo.

Francia se honra de votar cada año la resolución en la Asamblea General de la ONU que reclama el fin del bloqueo estadounidense y tiene lazos históricos con Cuba, por lo tanto debe reaccionar, insistió.

