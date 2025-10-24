Los Leñadores vinieron de abajo con un racimo de cuatro carreras en el cierre del quinto episodio y derrotaron a los Cazadores de Artemisa con marcador de 7-4.

De esta forma la novena de Abeysi Pantoja abre con victoria este play off de semifinales. Las flechas de la llanura ganaban 4-1 cuando los campeones de Cuba enardecieron las repletas gradas del Mella que incluyó dobletes de Henry Quintero y Luis Antonio Pérez, este último remolcador de dos anotaciones.

Del resto se encargaron el abridor Yosmel Garcés (13-1) y el rescate de Keniel Ferraz (7). Yosmel se recuperó de un mal momento en el segundo capítulo donde los visitantes marcaron tres y tomaron el mando del encuentro. En total lanzó 6.0 inning, se enfrentó a 23 bateadores, le pegaron 4 hits, con par de limpias, 6 ponches y 2 bases por bolas. El cierre estuvo a cargo de Ferraz que se presentó hermético (3.0/9VB/1H/2K/1BB.

La derrota en este choque para Geonel Gutiérrez (8-2) atacado con 9 imparables y 6 limpias en 4.0 capítulos.

Las Tunas pegó 11 cañonazos con protagonismo para Yuniesky Larduet (5-3/1CA), Yosvani Alarcón(3-2/1CI/1CA) y su hermano Yordanys (4-2/1CI/2CA).

Por los visitantes se destacaron José A. Jiménez (4-2/3CI) y Yansue Moré (4-2/1CA).

Este martes en el segundo juego de este play off subirán a la lomita el zurdo Eliánder Bravo por los Leñadores y el veloz Bránder Guevara por Artemisa.

En la otra semifinal los Cocodrilos de Matanzas derrotaron por segunda tarde consecutiva a Industriales, esta vez por nokaut de 11-0 en 7 entradas.

FOTOS: Gretel Yanet

