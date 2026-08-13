En una nueva acción de agresión contra la República Islámica de Irán, Estados Unidos atacó la isla de Lark, causando la muerte y heridas a varios combatientes y civiles, informaron fuentes iraníes.

La agencia iraní Fars informó que la ruta de vuelo indicaba que los drones atacantes habían partido de territorio jordano.

«Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una acción limitada y precisa contra las unidades del CGRI encargadas de colocar minas que representaban una amenaza inminente en el estrecho de Ormuz«, escribió el CENTCOM en un comunicado.

En respuesta, el ejército iraní lanzó varios misiles contra bases estadounidenses en Jordania.

Según comunicado del Departamento de Relaciones Públicas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica fueron atacadas “con misiles balísticos las infraestructuras técnicas y de mantenimiento, así como las zonas de despliegue de los aviones de combate enemigos, en las bases aéreas estadounidenses del Rey Husein y Al-Azraq, en Jordania, causándoles graves daños”

El Cuerpo de Guardianes advirtió: “La agresión y los crímenes no resolverán la desesperación del enemigo ante sus intentos de debilitar el control de la República Islámica sobre el estrecho de Ormuz. Cada lanzamiento será respondido con una respuesta aún más contundente”.

Medios iraníes reportaron, asimismo, ataques contra buques estadounidenses en el estrecho de Ormuz, así como contra bases militares de EE.UU en Catar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, aunque esta información aún no ha sido oficialmente confirmada por la República Islámica ni por ninguno de los tres países.

Un superpetrolero, que trataba de evadir el control en el Estrecho de Ormuz, quedó envuelto en llamas tras chocar contra minas colocadas en la ruta.

Tomado de Cubadebate

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