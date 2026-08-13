El Gobierno de España aprobará el martes un plan de emergencia dotado con 165 millones de euros para Ceuta, que se sumarán a otros 180 millones destinados a la recuperación de la ciudad autónoma. Para diversos sectores, esta medida busca apaciguar las críticas hacia la gestión gubernamental frente a la crisis que atraviesa la localidad ubicada en la costa africana del estrecho de Gibraltar.

En un anuncio difundido este fin de semana, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, detalló que el paquete económico priorizará la revitalización de la economía local y el fortalecimiento de los servicios públicos.

El plan contempla el ingreso directo de 80 millones de euros a la economía ceutí en los próximos cuatro meses. De ese total, 35 millones de euros se canalizarán como ayudas directas para pymes y autónomos, mientras que 15 millones de euros se orientarán a potenciar el comercio y el turismo.

Adicionalmente, el Consejo de Ministros avalará la asignación de 15 millones de euros para reforzar de manera prioritaria los servicios esenciales de educación, sanidad y justicia en el territorio autónomo español.

En paralelo a las medidas de asistencia económica, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, compareció ante el Congreso de los Diputados para ratificar de forma tajante la soberanía de España sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla frente a cualquier especulación sobre las relaciones diplomáticas con Marruecos.

“Ceuta y Melilla son España y son Unión Europea, son parte de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía. Pero, sobre todo, los ceutíes y todos los melillenses, independientemente de su origen, del credo que profesen y de su procedencia, son españoles y europeos, no solo de derecho, sino de corazón y de alma. Y será así siempre”, sostuvo Albares.

El ministro remarcó que ha sido categórico sobre la integridad territorial española y descartó de manera absoluta la existencia pasada, presente o futura de conversaciones diplomáticas que pongan en entredicho la soberanía española en ambos enclaves norteafricanos.

Contexto de tensiones y disputa por cifras migratorias

La aprobación de este paquete económico ocurre después de un fin de semana en relativa calma, tras registrarse jornadas de choques entre manifestantes y las fuerzas del orden en el marco de la llegada masiva de migrantes irregulares.

La crisis se intensificó tras el ingreso de unas 80 000 personas desde Marruecos el pasado 30 de julio, lo que desató un intenso debate político sobre el control fronterizo y el volumen real de la población migrante en la ciudad.

Mientras el Gobierno central sostiene que en Ceuta permanecen poco más de 5 000 migrantes irregulares —tras el retorno voluntario del resto— y unos 1 500 menores no acompañados, la oposición agrupada en el Partido Popular (PP) eleva la estimación hasta 20.000.

Frente a esta situación, el ministro de Política Territorial y cabeza del mando único para la urbe, Ángel Víctor Torres, garantizó un trabajo articulado con las autoridades locales para estabilizar la región en pocas semanas y gestionar la devolución de los migrantes.

Tomado de Cubadebate

(Visitado 9 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito