Al menos cinco personas murieron este lunes en ataques aéreos israelíes en Gaza, uno de ellos contra una zona con alta concentración de familias desplazadas en ciudad de Gaza (norte), lo cual constituye un flagrante quebrantamiento del derecho internacional y del acuerdo de alto el fuego.

El primer bombardeo cayó cerca de un parque público municipal de ciudad de Gaza, en un área con alta concentración de familias desplazadas, y dejó dos fallecidos y varios heridos, según los equipos médicos.

El segundo ataque impactó contra un vehículo en el barrio de Tal al-Hawa, al oeste de la ciudad, y causó la muerte de al menos tres personas. En el hospital Al-Shifa, el mayor centro hospitalario del enclave, familiares y amigos despidieron a dos de los cinco hombres asesinados el lunes. Los cuerpos fueron trasladados después a un cementerio para su entierro. Otra vez, el hospital se convirtió en escenario del duelo colectivo.

“No hay alto el fuego. No ha habido un solo día bueno en Gaza desde el 7 de octubre de 2023”, declaró Amjad Abu Abdo, familiar de una de las víctimas. “Lo juro, no podemos dormir con el ruido de los drones. Uno duerme con miedo a ser atacado”.

? Aviones israelíes bombardearon un vehículo civil en el barrio de Tal al-Hawa, al suroeste de la ciudad de Gaza ??. ? El ataque dejó tres personas fallecidas hasta el momento.#Gaza #Palestina #TalAlHawa #MedioOriente #teleSUR #31Ago pic.twitter.com/JUHmblMsDt — teleSUR TV (@teleSURtv) August 31, 2026

El testimonio condensa lo que viven los habitantes del enclave mientras el asedio israelí continúa. Los ataques aéreos en Gaza se intensificaron en los últimos días pese al “alto el fuego” negociado por Estados Unidos y sellado en octubre de 2025.

El domingo, un bombardeo contra Deir el-Balah, en el centro de Gaza, mató a dos palestinos, entre ellos un niño de tres años. El sábado, al menos cuatro personas murieron en otras incursiones.

Desde que entró en vigor la tregua, el Ministerio de Salud de Gaza contabilizó 1 313 palestinos muertos en ataques israelíes. El acuerdo se presentó como un plan de paz. Sobre el terreno, la tregua no se cumplió y la cifra de víctimas sigue creciendo.

A los muertos confirmados se suman entre 4 000 y 5 000 palestinos desaparecidos que se cree que murieron bajo los escombros, según el Centro Palestino para Personas Desaparecidas y Desaparecidas por la Fuerza, que difundió el dato el sábado.

El balance total de la ofensiva es devastador. Desde octubre de 2023 se confirmó la muerte de casi 73 500 palestinos asesinados y cerca de 174 500 heridos, la mayoría mujeres y niños, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

La magnitud de la destrucción dificulta cualquier recuento. La ocupación israelí informó, por su parte, cinco muertes en sus filas desde octubre y el fallecimiento de un contratista civil. Las cifras oficiales, sin embargo, podrían quedarse cortas ante la magnitud de los escombros.

Veteranos israelíes denuncian política genocida en Gaza

? El Ministerio de Salud de Gaza reportó cinco fallecidos y 14 heridos en las últimas 24 horas. Advirtió serias dificultades de acceso para la defensa civil y las ambulancias, sin poder llegar a los atrapados bajo los escombros. ???https://t.co/HGgyv8YqFH #Gaza #Palestina… pic.twitter.com/spuTWv47vS — teleSUR TV (@teleSURtv) August 30, 2026

La ONG israelí Breaking the Silence, integrada por excombatientes, denunció la política genocida en Gaza y reveló el procedimiento que el ejército de ocupación aplica tras cada ataque, un método que llamó “incriminación retrospectiva”.

“Primero disparamos, matamos, luego pensamos y después intentamos encontrar una razón por la que sucedió”, describió Nadav Weiman, miembro de la ONG. La inteligencia israelí toma las identidades de los fallecidos y las examina en busca de posibles vínculos con Hamás, la Yihad Islámica Palestina u otros grupos de resistencia, para armar después un caso que presente a las víctimas como combatientes.

El veterano calificó de “permisivas” las reglas de enfrentamiento del ejército ocupante y señaló que ese marco habilitó violaciones de derechos humanos a gran escala.

El mismo domingo, Weiman condenó la violencia israelí en la Cisjordania ocupada y el secuestro de un activista británico por colonos armados durante el fin de semana. La denuncia se conoce cuando el balance de dos años de ofensiva supera los 73 000 muertos confirmados, con miles de cuerpos desaparecidos o atrapados bajo los escombros y un sistema sanitario destruido que dificulta cualquier recuento. Desde que Estados Unidos impulsó su llamado plan de paz en octubre de 2025, más de 1 300 palestinos murieron en la Franja.

Investigadores advirtieron que la cifra real podría ascender a cientos de miles si se suman las muertes indirectas. Las armas termobáricas suministradas por Washington incineraron a miles de personas más, según los informes citados por la organización. La comunidad internacional no logró frenar la escalada y Breaking the Silence anticipó que seguirá difundiendo testimonios que contradicen la versión oficial del ejército.

Tomado de Cubadebate

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