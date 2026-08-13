La Habana, 30 ago (ACN) Más de 10 mil instituciones docentes de la Educación General en todo el país alistan condiciones para acoger el próximo martes 1 de septiembre un nuevo curso escolar, marcado por limitaciones y la determinación de los cubanos por no dejarse arrebatar una de sus conquistas más sagradas.

Uno de estos centros donde se ultiman detalles para la arrancada del período lectivo es la escuela primaria Augusto Olivares Becerra, enclavada en el municipio capitalino de Boyeros, en donde confluyen las familias y personal educativo en las diferentes áreas a fin de acondicionarlas para el regreso feliz de los niños a clases.

En plena faena transcurren los días de su directora Yaritze Barón Hernández, quién conversó con la Agencia Cubana de Noticias sobre los preparativos que realizan con el apoyo vital de la comunidad que han participado en los trabajos voluntarios y en aseguramientos necesarios para abrir las puertas el próximo martes.

Con respecto a los uniformes escolares explicó que se hicieron gestiones para ayudar en el completamiento con los de los niños que pasaron a secundaria, que aunque no cubre la totalidad de la necesidad supone una ayuda extra, y que junto a las gestiones de las familias se ha hecho lo necesario en este sentido.

No obstante, acotó la disposición de la escuela a aplicar la flexibilidad requerida por las máximas instancias del sector con respecto a los niños que no tengan uniforme, los cuales pueden entrar a la escuela siempre que cumplan con los códigos de vestimenta de los pioneros exploradores (pantalón verde o azul, camisa o blusa blanca y los atributos pioneriles).

Señaló que la principal problemática que afronta la institución es el tema del cercado perimetral, del cual elementos inescrupulosos retiran los elementos que lo componen y no se ha podido brindar una respuesta efectiva a esta situación.

En cuanto a la cobertura docente detalló que lograron el mayor completamiento posible con la falta de un solo maestro, aunque se aplica la alternativa con un asistente educativo hasta que sea posible encontrar un profesor.

“Las auxiliares pedagógicas y las asistentes educativas sí me faltan: de 12 asistentes educativos nada más que tengo dos, maestro de Educación Física no tengo, ni instructor de Arte, ni bibliotecario; quiere decir que los especialistas sí me faltan”, añadió.

A este respecto confirmó la llegada de la base material de estudio, garantizada en su totalidad con los libros del tercer perfeccionamiento, de tercer grado y de sexto grado, las libretas y el material escolar.

Para Ildemilay Frometa Ibañez, madre de la niña Yaniris de la Caridad Molinés Frometa estudiante que iniciará segundo grado, es una cuestión de responsabilidad como familia apoyar a la escuela y a ello se integró desde el primer momento que se hizo el llamado.

Aunque no está ajena a las tensiones que marcaron el cierre del anterior curso y el inicio de este, reafirma que sus expectativas son positivas, y en toda la disposición de acompañar a la menor y a los niños de la comunidad para lograr entre todos un proceso satisfactorio, con el necesario granito de arena para que la comunidad esté unida y los pequeños pueda salir adelante, que es la aspiración común.

(Visitado 8 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito