Cuba participa aquí en las negociaciones para la elaboración de un tratado vinculante que busca eliminar la contaminación por plásticos, señaló hoy la misión de la isla en ONU-Ginebra.

El viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente Rudy Montero encabeza la delegación de la mayor de las Antillas en el foro que sesionará hasta el 14 de agosto en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra.

Cuba resaltó las negociaciones que iniciaron en 2022 y el desafío que representa para la humanidad la contaminación por plásticos, la cual consideró uno de los principales retos actuales en materia medioambiental.

En ese sentido, reiteró su llamado a construir un instrumento multilateral que refleje debidamente las realidades, circunstancias especiales y prioridades de los países en desarrollo, en particular de los Pequeños Estados Insulares.

Asimismo, adelantó que su delegación en las negociaciones subrayará la necesidad de que el futuro tratado incluya sólidas garantías por parte de las naciones desarrolladas de que se asegurarán a los países en desarrollo los medios de implementación adecuados, incluyendo recursos tecnológicos y financieros para cumplir con las obligaciones fijadas.

La isla también insistió en el apego al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Tomado de Cuba Si