El Ministerio de la Agricultura (Minag) realizó el III Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento a las Drogas y Siembras de Marihuana en tierras agropecuarias y forestales, precisó el sitio web del Minag.

La actividad se desarrolló del 23 al 28 del pasado mes de junio en todas las provincias, con énfasis en territorios desde Camagüey hasta Guantánamo.

Durante el ejercicio, se inspeccionaron 5 mil 758 productores y 341 áreas proclives en zonas intrincadas y de difícil acceso. En la provincia de Santiago de Cuba se detectó una siembra, ocupándose 3 mil 426 plantas y 3 mil 401 semillas en la localidad La Pimienta, municipio Tercer Frente.

El Minag, junto con el Ministerio del Interior, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), Comités de Defensa de la Revolución y Federación de Mujeres Cubanas, efectuó 692 charlas y actividades de capacitación a cooperativistas y tenedores de tierra. Las estructuras de la ANAP trabajaron con las delegaciones municipales de Agricultura en estas acciones.

Las direcciones del Ministerio de Salud Pública (Minsap), en coordinación con las delegaciones de Agricultura, desarrollaron 87 barrios debate en comunidades rurales. El Minag y las instituciones de Educación realizaron 171 encuentros con estudiantes vinculados a carreras agropecuarias.

Entre las deficiencias detectadas figura el excesivo enyerbamiento y malas prácticas en áreas de producción, que propician cultivos ilícitos. También se identificó incumplimiento de planes de inspección en tierras administradas por empresas agropecuarias y forestales.

Como resultado del ejercicio, se aplicaron 151 multas por mala explotación de tierra y otras indisciplinas en el uso de áreas productivas, según el Decreto Ley 203. El monto total de las multas ascendió a 167 mil 750 pesos.

Autoridades competentes trabajan en la aplicación del Decreto Ley 232 al responsable del cultivo detectado en Santiago de Cuba. El ejercicio forma parte de la política de Tolerancia Cero ante las drogas que desarrolla el país.

Tomado de Cuba Si

