El canciller, Bruno Rodríguez, denunció hoy la hostilidad de políticos anticubanos en Estados Unidos contra migrantes cubanos que mantienen vínculos con su Patria.

En su perfil de la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores aseguró que “políticos anticubanos, incluido Secretario de Estado #EEUU, están decididos a separar aún más a familias cubanas.”

“No les es suficiente el daño causado por sus medidas de asfixia económica. Intimidan, lanzan amenazas y persiguen a migrantes cubanos con vínculos con su Patria”, añadió.

La administración de Donald Trump revocó el status legal temporal para más de 350 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, medida efectiva desde el pasado 24 de abril.

La decisión, eliminó el denominado «parole humanitario» concedido en el mandato de Joe Biden a esos ciudadanos, para entrar de manera legal a territorio estadounidense y permanecer allí por un período máximo de dos años.

