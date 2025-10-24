La jornada global de protesta convocada por movimientos sociales, partidos políticos y organizaciones de derechos humanos bajo la consigna #BringThemBack (Tráiganlos de vuelta) se desplegó este martes en más de 60 ciudades del mundo.

A un mes de la agresión militar perpetuada por Estados Unidos contra Venezuela, ocurrida el 3 de enero, la campaña ha logrado unificar voces diversas que coinciden en denunciar el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores como una violación del derecho internacional y un precedente peligroso para la soberanía de las naciones. La jornada internacional, organizadas de manera simultánea y distribuidas geográficamente de la siguiente forma:

América: movilizaciones masivas en solidaridad con Venezuela

Estados Unidos: El movimiento Hands off Venezuela encabezó una protesta frente al Metropolitan Detention Center en Nueva York, lugar de reclusión de los mandatarios venezolanos. Paralelamente, se proyectaron imágenes de denuncia frente a la sede de la ONU.

Asimismo, en Colombia: Se realizaron plantones y marchas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Cartagena, con fuerte presencia de organizaciones sociales frente a la embajada estadounidense.

Mientras, en Brasil, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MTS) realizó una acción simbólica de plantar árboles en la Embajada de Cuba en Brasilia, como expresión de resistencia frente al bloqueo y las agresiones.

“La ofensiva del capital y el imperialismo contra los pueblos que luchan por su soberanía no nos silencia. Al contrario: nos fortalece en la resistencia colectiva”, expresó el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil.

México: El Frente Antiimperialista se concentró frente a la embajada de EE.UU. en la capital, acompañado por activistas y sectores sociales que repudiaron el secuestro y exigieron respeto a la soberanía venezolana. La movilización expresa la solidaridad internacional con la nación bolivariana, demanda el respeto a su soberanía y la liberación inmediata de sus líderes.

Uruguay y El Salvador: Colectivos y movimientos de solidaridad organizaron actos en Montevideo y San Salvador, reafirmando el respaldo al pueblo venezolano y se alzan en plazas, comunidades y en embajadas para denunciar la acción bélica contra Venezuela y el asesinato de más de 100 ciudadanos.

Luego de su secuestro, el Presidente bolivariano y su esposa Flores comparecieron ante el Tribunal Federal de EE.UU. en el Distrito Sur de Nueva York donde ambos se declararon inocentes. El jefe de Estado se declaró «prisionero de guerra». Voces desde la nación uruguaya se alzaron en reclamo de sus inmediatas liberaciones.

África: cine-foros y seminarios académicos

En Angola, Kenia, Uganda y el Congo, se proyectaron los documentales Nicolás, el Origen y De Yare a Miraflores. En Sudáfrica, la Universidad de Sudáfrica (UNISA) organizó un seminario académico sobre la situación venezolana, mientras en Johannesburgo se lanzó el capítulo nacional de la campaña.

Asimismo, en el marco de la Campaña “Bring Them Back”, en Malí, movimientos sociales y juristas de en defensa y por la libertad del Presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores. En Senegal, organizaciones panafricanas, movimientos juveniles y partidos políticos como PASTEF/Cumbé Internacional Antimperialista Afrodescendiente y Africano exigieron la liberación inmediata de Maduro y Flores. El partido PTAW emitió un comunicado oficial de apoyo.

Europa: protestas en capitales y actos culturales

En países como Bélgica, Alemania y España varias fueron la ciudades capitales en sus principales plazas donde los ciudadanos se movilizaron con pancartas para pedir el retorno a la patria bolivariana del mandatario Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores y en protesta de la injerencia militar de EE.UU en la nación sudamericana: Bruselas, la Puerta de Brandeburgo en Berlín y múltiples ciudades españolas (Tenerife, Las Palmas, Vigo, Madrid y País Vasco) fueron escenario de concentraciones.

Países Bajos: Gran concentración frente al consulado estadounidense en Ámsterdam.

Mientras, en Austria, la embajada venezolana organizó la proyección del documental «Nicolás, el origen» junto a colectivos solidarios. Asimismo, en Moscú, ciudadanos se movilizaron cerca de la embajada venezolana, condenando el ataque que dejó más de cien muertos. El embajador Jesús Salazar Velázquez agradeció el apoyo ruso y denunció la violación de la Carta de la ONU. En Minsk, se realizaron actos conmemorativos en la Plaza Bolívar.

Asia y Medio Oriente: alianzas estratégicas

Entretanto, en la región asiática también se llevaron a cabo varias movilizaciones a favor de la paz en Venezuela, la no injerencia y la liberación del presidente Maduro: en China y Vietnam: Cine-foros y actos diplomáticos en Guangzhou y Hanói.

Corea del Sur: El Partido de la Democracia Popular y la Brigada de Defensa Che Guevara del siglo XXI protestaron frente a la embajada estadounidense en Seúl, con consignas como “Liberen a Maduro” y “Abajo el imperialismo”.

Türkiye: Movimientos estudiantiles y juveniles se concentraron en Ankara. Asl? Sezen Sezgin, de Türkiye Gençlik Birli?i, expresó: «Estamos con ustedes de todo corazón y exigimos la libertad inmediata del presidente y su esposa».

Filipinas: Se realizó el foro “Soberanía bajo asedio: Un foro sobre Venezuela y nuestra lucha compartida en contra del imperialismo estadounidense”, donde se discutió el impacto de las medidas coercitivas y el rol de los medios internacionales. Irak, Líbano y Arabia Saudita: Movimientos políticos e intelectuales denunciaron la agresión militar y el secuestro.

Consigna global y denuncia internacional

La campaña #BringThemBack se ha convertido en un eje de articulación internacional. Los participantes denuncian que Washington somete a Maduro y Flores a un juicio amañado con cargos de narcotráfico sin sustento, parte de una narrativa utilizada por la administración estadounidense para justificar la agresión y encubrir intereses sobre los recursos energéticos de Venezuela.

