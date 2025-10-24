Al menos 10 palestinos fueron asesinados desde la madrugada de este miércoles como resultado de las continuas agresiones israelíes contra la Franja de Gaza, lo que elevó a 15 el número total de víctimas mortales en las últimas 24 horas.

Reportes de prensa confirmaron varios civiles heridos tras una serie de ataques de la ocupación contra las ciudades de Gaza y Khan Younis, así como por bombardeos de artillería dirigidos al campamento de Al Bureij, en el centro del enclave costero.

Ataques contra desplazados en Khan Younis

Cinco palestinos resultaron lesionados tras un bombardeo contra tiendas de campaña de desplazados en la zona de Al Mawasi, en la ciudad de Khan Younis, al sur de la Franja.

En otraincursión, tres pobladores, entre ellos un niño, llegaron muertos al complejo médico Nasser, luego de un bombardeo de artillería enemigo contra tiendas de campaña y viviendas al sur de la mencionada localidad, en áreas fuera del control directo de las fuerzas israelíes.

Fuego terrestre y naval contra la ciudad

De manera simultánea, vehículos militares de Tel Aviv abrieron fuego de forma intensiva en zonas del este, centro y sur de Khan Younis, mientras lanchas de guerra dispararon hacia la costa de la ciudad.

Los efectivos de la ocupación ejecutaron un violento bombardeo de artillería contra áreas ubicadas al este del campamento de refugiados de Al-Bureij, en el centro de Gaza.

Hamas denuncia sabotaje al acuerdo

En medio de este escenario, el movimiento Hamas denunció que la actual escalada de la ocupación confirma las intenciones premeditadas del primer ministro Benjamín Netanyahu de obstruir la implementación de la segunda fase del acuerdo de alto al fuego.

Según la Resistencia, las afirmaciones de la ocupación sobre un supuesto tiroteo contra uno de sus soldados no son más que un pretexto endeble para justificar la continuación de los asesinatos y las agresiones contra la población palestina.

Cifras acumuladas desde el alto al fuego

Desde el alto al fuego acordado el 11 de octubre de 2025, el número total de víctimas en Gaza alcanzó los 529 mártires y 1.462 heridos, mientras que 717 cuerpos fueron recuperados de entre los escombros.

Con estos datos, el total de fallecidos desde el inicio del genocidio israelí contra la Franja el 7 de octubre de 2023, aumentó a 71.803 y otros 171.570 resultaron lesionados.

