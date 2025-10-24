Ho Quoc Dung, vice primer ministro de Vietnam, llegó este lunes a Cuba para una visita oficial que marca el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

En su sitio oficial, la Cancillería cubana resaltó la admiración de Cuba hacia las proezas del hermano pueblo vietnamita en su lucha contra el imperialismo y por la liberación nacional.

El gobierno cubano destacó la alta prioridad que concede a los vínculos con Vietnam, subrayando los históricos lazos de hermandad forjados por el presidente Ho Chi Minh y Fidel Castro, Líder de la Revolución.

Ambas naciones mantienen intercambios frecuentes a nivel de partidos comunistas, parlamentos y otras instituciones, además de cooperar en sectores claves como seguridad alimentaria, biotecnología, salud, educación, energía renovable y construcción.

Cuba también agradeció el invariable apoyo de Vietnam en su lucha contra el bloqueo económico de Estados Unidos, en particular los pronunciamientos públicos de sus representantes en la Asamblea General de la ONU y las críticas a la inclusión de la isla en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

