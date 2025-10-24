El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil informó hoy la transición a la normalidad en las provincias de Holguín, Granma y Guantánamo, tras haberse logrado la rehabilitación de los servicios vitales en gran parte de sus territorios impactados por el huracán Melissa.

Santiago de Cuba, sin embargo, mantendrá las acciones de recuperación bajo la dirección de sus estructuras de defensa, mientras todas las provincias avanzan en la reconstrucción con la participación activa de la población y las instituciones locales.

A continuación transmitimos de manera íntegra la nota leída durante la emisión estelar del Noticiero de Televisión.

Nota informativa No. 9 del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil sobre el huracán Melissa

1 de diciembre de 2025, 19:00 horas

Teniendo en cuenta que el trabajo desarrollado en los territorios impactados por el huracán Melissa, ha permitido la rehabilitación de los servicios vitales en gran parte de ellos, se decidió pasar a la normalidad las provincias de Holguín, Granma y Guantánamo. La provincia de Santiago de Cuba, continuará desarrollando las acciones de recuperación bajo la dirección del Consejo de Defensa Provincial y sus consejos de defensa municipales y de zonas.

Las provincias que pasaron a la normalidad continuarán las acciones de reconstrucción con las estructuras de la administración, los organismos locales y la participación de la población.

Se reconoce la labor desplegada por los órganos de dirección, los medios de comunicación y la población, por la disciplina y solidaridad mostrada en el cumplimiento de las medidas orientadas durante los preparativos, respuesta y recuperación de este evento.

Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil

Tomado de Cuba Sí