El tunero Joan Carlos Pedroso y el grannmense Alfredo Despaigne son los únicos bateadores cubanos que han conectado más de 40 jonrones en una temporada nacional usando el bate de madera.

Pedroso con 42 jonrones, y Despaigne, con 41, lograron superar la barrera de los 40 estacazos de vuelta completa sumando serie nacional y torneos extra como selectivas, copa Revolución o Liga Élite.

Joan Carlos Pedroso jugó 16 series nacionales y disparó 300 cuadrangulares para ocupar el décimo lugar en el escalafón cubano que encabeza el santiaguero Orestes Kindelán con 485 pelotas fuera de los estadios. El gigante tunero es además sexto en OBP (447), séptimo en slugging (567) y esa misma posición en OPS (1014). Impulsó 991 carreras y tuvo acumulados de 1586 en carreras producidas.

En siete series nacionales bateó más 20 jonrones, igual que el espirituano Yuliesky Gourriel, en diez ocasiones promedió por encima de 300 de average. En la serie 44 (2004-2005) despachó 27 vuelacercas. Era un impulsador nato ; en cinco torneos cubanos remolcó más de 70 compañeros hacia el plato, nueve veces impulsó a más de 60 y su mejor campaña fue la de 2011 cuando mandó a 83 coequiperos hacia la goma. Es segundo en pelotazos recibidos (266).

En 2004 Joan Carlos Pedroso disparó el jonrón decisivo frente a Canadá que le dio la clasificación a Cuba para los Juegos Olímpicos de Atenas, pero definitivamente a la hora de escoger el equipo a la cita griega los técnicos se decidieron por el avileño Dany Miranda. Después asistió a los Clásicos Mundiales de 2006 y 2009.

Además vistió el uniforme del Cuba en dos campeonatos mundiales juveniles , dos mundiales de mayores y en los Panamericanos de Santo Domingo 2003. Como profesional jugó dos temporadas en la Liga Mexicana del pacífico donde dejó promedios de 289, OBP (422), SLUG (464), con 16 jonrones y 32 carreras impulsadas. Defensivamente fue un inicialista de mi primer nivel . Dentro y fuera del terreno un atleta muy disciplinado y caballeroso. Ha sido una de las grandes estrellas del beisbol en Las Tunas.

En el caso del granmense Despaigne, esa cifra llegó cuando impuso el récord de 36 jonrones en un torneo y sumó otros cinco en la postemporada. Él, además del santiaguero Alexei “Tato” Bell y «Pito» Abreu son los únicos que alcanzaron esas marcas en una serie con su play off incluido, según un resumen estadístico que aborda el tema, confeccionado por el avileño Benigno Daquinta, uno de los extraclase dedicado a los números de nuestro deporte, precisa Benigno en su ensalada de dígitos.

Otra estrella de la pelota tunera, Ermidelio Urrutia integra un cuarteto que despachó 35 jonrones en una temporada. Lo acompañan Antonio Muñoz, Yulieski Gourriel y Daniel Lazo.

Aclara Daquinta que Orestes Kindelán aparece con la mayor cantidad de jonrones en una temporada: 51 en la campaña 1987-1988. En la siguiente, 1988-1989, conectó 48, para una cifra impresionante de 99 vuelacercas en apenas dos temporadas.

Por Ernesto Vera González DATOS: Benigno Daquinta FOTOS: Archivo

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