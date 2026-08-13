La Habana, 18 ago ( ACN) La 65 Serie Nacional de Béisbol, pactada del 4 de octubre al 22 de diciembre de este año, exhibirá un formato competitivo de dos zonas y cuatro grupos en la fase preliminar e introduce innovaciones en los playoffs, informó hoy la Comisión Nacional de ese deporte en Cuba.

En conferencia de prensa en el salón Adolfo Luque, del estadio Latinoamericano, Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Softbol, explicó que los ajustes obedecen a la necesidad de optimizar los recursos, especialmente combustible, en un contexto económico complejo en el país.

Cada equipo jugará 44 partidos en la ronda clasificatoria, de ellos 24 contra los rivales de su propio grupo en las dos primeras vueltas y 20 ante los elencos de la otra llave de su misma zona en el cierre de la fase preliminar .

Las subseries contra los elencos del mismo grupo serán de cuatro juegos con un día de traslado y en los enfrentamientos ante los rivales del otro segmento de la zona se efectuarán cinco partidos con una fecha de descanso intermedio.

Como novedad, al término de la fase clasificatoria la tabla de posiciones será por zona y los cuatro mejores de cada una avanzan a la postemporada.

Se aplicará en playoffs un sistema típico del softbol, en la primera instancia chocarán los ocupantes de los puestos uno y dos, cuyo ganador avanza directamente a la final de zona, y el perdedor tendrá una segunda oportunidad al jugar después con el vencedor del match entre tercero y cuarto, siempre en duelos de tres a ganar dos.

Los monarcas de cada zona protagonizarán la serie por el título del campeonato, en un playoffs al mejor en siete partidos.

Por el occidente aparecen en el segmento A los equipos de Pinar del Río, La Isla, Artemisa e Industriales y el B lo integran el campeón Matanzas, Mayabeque, Villa Clara y Cienfuegos.

La región oriental tiene en el grupo C a Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas, mientras el D quedó conformado por Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Esta división por zonas y grupos tuvo su primera versión en la campaña 32 (1992-1993), ganada por Villa Clara, y aunque sufrió algunas modificaciones se mantuvo hasta la temporada 47 (2007-2008), en la cual Santiago de Cuba se alzó con el título, de acuerdo con los archivos del estadístico Benigno Daquinta.

La próxima temporada beisbolera cubana cuenta entre sus novedades además con el regreso de experimentados directores que alguna vez tuvieron en sus manos las riendas de la selección nacional, como Alfonso Urquiola, Miguel Borroto y Armando Johnson, al frente de Pinar del Río, Camagüey y La Isla, respectivamente.

El rey de la 65 Serie Nacional de Béisbol debe ser el representante de Cuba en la Liga de Campeones de 2027.