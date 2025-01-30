El presidente de China, Xi Jinping aseguró este miércoles que su país se enfila hacia una comunidad de futuro compartido para la humanidad lo que la posiciona en el lado correcto de la historia.

“Hoy día los seres humanos nos enfrentamos una vez más a las opciones entre la paz o la guerra… El pueblo chino poniéndose firmemente del lado correcto de la historia y del lado del progreso de la civilización humana seguirá el camino del desarrollo pacífico… (para formar) una comunidad de futuro compartido para la humanidad”, subrayó el jefe de Estado asiático.

Las palabras de Xi fueron emitidas en el discurso conmemorativo por el aniversario 80 de la Victoria china ante la agresión japonesa.

En ese escenario y tras saludar a todos presentes, el jefe de Estado reconoció el acto de celebración como un homenaje a la historia de ese país asiático, una honra para los caídos en las guerras de liberación y una festividad que atesora la paz y asegura un futuro mejor.

Siguiendo esa línea, extendió su más alto respeto a los soldados y camaradas veteranos, así como las personalidades patrióticas y oficiales chinos que participaron en la guerra contra la agresión japonesa y a todos los nacionales que están dentro y fuera del país.

Asimismo, agradeció a las naciones extranjeras que brindaron su solidaridad en ese período que concluyó en la victoria china.

Luego de referenciar el contexto histórico en que se desarrolló la etapa de lucha, Xi enfatizó en que la victoria permitió “la salvación de la civilización humana y la defensa de la paz mundial”.

“La historia nos advierte que los seres humanos compartimos el mismo futuro y que todos los países y todas las naciones debemos compartir en armonía y ayudarnos mutuamente”, dijo.

En ese sentido, advirtió que China es una nación que “nunca se deja intimidar por ninguna fuerza brutal y que siempre valora la competencia y sale más fortalecida”.

En tanto, recordó a las fuerzas militares chinas que deben defender la soberanía, la reunificación y la integralidad territorial del país en aras de promocionar un sustento estratégico para contribuir a la paz y el desarrollo mundiales.

Sobre esa misma línea, dijo que se ha de implementar íntegramente el socialismo con peculiaridades chinas en la nueva era así como seguirlo “invariablemente”. “Prevalecerá la noble causa de la paz y el desarrollo de la humanidad”, recalcó.

En la celebración estuvieron presentes distintos presidentes y líderes internacionales. Entre ellos resaltan los mandatarios de Cuba, Rusia y Corea del Norte, Miguel Díaz-Canel, Vladímir Putin y Kim Jong-un, respectivamente.

Quienes también estuvieron presentes en el momento del discurso de Xi, así como en el desfile militar que conmemora el aniversario.

