Las fricciones entre Washington y Caracas han vuelto escalar en las últimas horas, luego de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, celebrara el ataque mortal contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela.

Según publicó el mandatario, en su red Truth Social, el ataque «cinético», que se realizó bajo sus órdenes, fue contra «narcoterroristas del Tren de Aragua», que habían sido identificados en el área de responsabilidad del Comando Sur de EE.UU.

«Se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a EE.UU.», aseguró Trump. Sin embargo, hasta ahora su Administración no ha aclarado dónde se llevó a cabo la acción, cómo se determinó la procedencia de la embarcación o el procedimiento que se empleó para identificar al grupo criminal detrás del traslado.

La versión de EE.UU. es que se trató de una operación ejecutada en el Caribe, que dejó 11 muertos. Se trataría del primera acción letal de las fuerzas estadounidenses desde que se apostaron al sur del mar Caribe para, supuestamente, combatir el narcotráfico.

La presencia norteamericana ha sido considerada una «amenaza» por parte de la Administración del presidente Nicolás Maduro, quien alertó que Washington dispuso ocho barcos militares, un submarino nuclear y 1.200 misiles que apuntan a suelo venezolano.

«Video de la IA»

Tras divulgarse el video, Venezuela puso en duda la fiabilidad de la «prueba». El ministro para la Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez, compartió en redes sociales el análisis de la Inteligencia Artificial (IA) sobre la grabación.

«Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA (así comprobado)», escribió el titular de la cartera luego de mostrar las inconsistencias identificadas por Gemini.

La herramienta enumeró varias características que ponen en tela de juicio la veracidad de la supuesta grabación, entre ellas, el hecho de que «parece una animación simplificada, casi de dibujos animados, en lugar de una representación realista de una explosión».

Para Caracas, la difusión del material es una maniobra preparada por Rubio, una de las figuras más hostiles contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, para «alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump».

Esta semana, pese a mantener abiertos los canales de diálogo con Washington, Maduro recalcó que la doctrina militar defensiva de su país podría cambiar ante una eventual agresión armada.

«Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela», dijo en una conferencia de prensa con medios internacionales.

Un logro ‘oportuno’

Luego de que se conociera el video y Trump adelantara la noticia de la operación, Rubio usó sus redes para celebrar el «ataque letal» en el sur del Caribe a un «barco con drogas», aunque la grabación muestra una pequeña embarcación con unos 11 tripulantes a bordo.

La escasa dimensión de la lancha mostrada en la grabación dista de lo que, en un principio, anunció Trump: «Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos», sostuvo el mandatario.

Más allá de esa cuestión, el ‘logro’ promocionado por Rubio llega en un momento peculiar: la antesala de su visita a México para reunirse con la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, en medio de las tensiones con ese gobierno latinoamericano por el enfoque punitivo de EE.UU. en la lucha antidrogas.

Al igual que Caracas, Sheinbaum ha defendido que el combate al narcotráfico debe hacerse con pleno respeto a la soberanía, mientras Washington ha asomado la posibilidad de ejecutar despliegues unilaterales con su ejército para luchar contra los cárteles. En paralelo, Trump ha repetido que «México está gobernado por los cárteles».

Datos contra relatos

El despliegue militar estadounidense al sur del mar Caribe, con el argumento de combatir el trasiego internacional de drogas frente a las costas venezolanas, supuso una nueva cota de preocupación para países como México y Colombia, donde las rutas del narcotráfico tienen mayor presencia.

En efecto, informes oficiales publicados por Naciones Unidas no ponen a Venezuela en el centro de la producción o distribución de sustancias ilícitas en el continente, ni siquiera en los últimos años. En contraste, las mayores rutas están en las costas del océano Pacífico (Colombia y Ecuador), donde se trafica el 87 % de la droga que llega a EE.UU., el mayor consumidor mundial de estupefacientes.

En decir de Pino Arlacchi, exdirector de la Oficina Antidrogas de la ONU y experto reconocido en el crimen organizado, los datos «cuentan una historia opuesta a la que difunde la administración de Trump», ya que los documentos certifican que no se habla de narcotráfico en Venezuela «porque no existe». «Solo el 5 % de la droga colombiana transita por Venezuela», recalcó.

Tomado de Cuba Si