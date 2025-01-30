Las relaciones entre China y Rusia son las «más estables, maduras y estratégicamente significativas» en comparación con las relaciones entre grandes potencias en el «cambiante» mundo actual, declaró este martes el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, durante su reunión en Pekín con el presidente de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso), Viacheslav Volodin.

Durante la reunión de las delegaciones, el mandatario chino afirmó que promover de manera constante el desarrollo de estas relaciones «responde a los intereses fundamentales de los pueblos de ambos países» y representa «una fuente de estabilidad y paz en todo el mundo».

En este contexto, recalcó que ambas naciones deben continuar con la tradicional amistad, profundizar la confianza estratégica mutua, fortalecer los intercambios y la cooperación en todos los ámbitos, así como trabajar juntas para salvaguardar su seguridad y los intereses de desarrollo, unirse a los países del Sur Global, adherirse al multilateralismo e incentivar el desarrollo del orden internacional para que sea «más justo y razonable».

En la misma línea, expresó la esperanza de que Moscú y Pekín intercambien experiencias en materia de gobernanza estatal y legislación para construir una base legislativa «más sólida» que aporte a la cooperación estratégica.

Por otra parte, Xi Jinping destacó la importancia de la contribución de China y la URSS a la victoria en la Segunda Guerra Mundial, recordando su última visita a la capital rusa para participar en los eventos conmemorativos. Así, hizo hincapié en los «enormes sacrificios nacionales» que Moscú y Pekín hicieron para enfrentar al militarismo japonés y a la agresión nazi.

A su vez, Volodin trasladó a Xi un «cálido» saludo de parte del mandatario ruso, Vladímir Putin, y aseveró que, bajo la orientación estratégica de los dos jefes de Estado, las relaciones entre China y Rusia se han desarrollado de forma «profunda y eficaz». De igual modo, señaló la disposición de la parte rusa a celebrar conjuntamente con la parte china la victoria en la Segunda Guerra Mundial y a trabajar juntos para crear un futuro brillante.

Tomado de Cuba Si