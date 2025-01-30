De CUBA

El Tiempo en Las Tunas

 

Sistema electoral cubano

 

Para qué elegiremos a nuestros delegados

Periodista gazatí asesinada a su hijo:’Cuando tengas una hija, llámala Mariam en mi honor’

Periodista gazatí asesinada a su hijo:’Cuando tengas una hija, llámala Mariam en mi honor’

En lo que ya se ha convertido en un gesto habitual entre los periodistas gazatíes, la reportera Mariam Dagga dejó escrita una carta póstuma destinada a su hijo, a quien le pide que, cuando se case y tenga una hija, la llame como a ella.

‘Cuando crezcas, te cases y tengas una hija, llámala Mariam en mi honor. Eres mi amor, mi corazón, mi apoyo, mi alma y mi hijo, del que estoy orgullosa’, escribió la periodista en un cuaderno, texto del que se han echo eco sus compañeros.

Dagga, de 33 años, trabajaba como fotógrafa y reportera para la agencia norteamericana Associated Press, y de forma habitual enviaba sus historias (recientemente centradas en la hambruna) desde el Hospital Nasser, el único operativo en el sur y bombardeado ayer por el Ejército israelí en dos ocasiones.

Según AP, Dagga llevaba más de un año y medio sin ver a su hijo, de 13 años, y quien había sido evacuado a los Emiratos Árabes Unidos para vivir con su padre al comienzo de la ofensiva israelí contra Gaza.

‘Quiero que me hagas sentir orgullosa por alcanzar el éxito y sobresalir, por demostrar quién eres y convertirte en un gran hombre de negocios, querido mío’, continúa la misiva.

Junto a Dagga fueron asesinados ayer otras 19 personas, entre ellas otros cuatro periodistas. Algunos de los informadores trabajaban también para medios internacionales como Reuters y Al Jazeera. Las dos agencias, AP y Reuters, han pedido una investigación ‘inmediata’ a Israel.

El Ejército israelí bombardeó primero el centro médico alrededor de las 10 de la mañana, desde donde el cámara de Reuters retransmitía en directo. Cuando paramédicos y otros periodistas se acercaron a socorrer a los heridos, el Ejército bombardeó una segunda vez, matando a los presentes.

Tomado de Cuba Si

(Visitado 2 veces, 1 visitas hoy)

Portal Cubasí

Artículos relacionados

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *