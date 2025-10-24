En la jornada de hoy la Empresa Eléctrica de La Habana recibió la visita de Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, acompañado por Liván Izquierdo Alonso, primer Secretario del Cómite Provincial del PCC en La Habana, Yanet Hernández Pérez, gobernadora en la capital y el director de la entidad, Yusmel Gómez Ramírez.

En el periplo por la institución Lazo Hernández fue recibido en el Despacho Provincial de Carga donde fue puesto al tanto de las labores de recuperación del Sistema tras su caída en la parte Occidental del país que perjudicó desde Mayabeque hasta Pinar del Río en horas de la madrugada de hoy, produciendo afectación general en la ciudad.

Hasta el momento se han restablecido 11 Subestaciones, 59 circuitos de distribución que representan 175 485 clientes (118.41MW) para el 20.7 % en la ciudad. Servicios vitales de salud restablecidos: 19 hospitales y 8 abastos de agua.

Con la presencia de los medios de comunicación provinciales continúo la visita indispensable para el conocimiento gubernamental y la contextualización e información a la población de la situación en la capital de todos los cubanos.

Tomado de Cuba Sí