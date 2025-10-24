Los Leñadores tuvieron que apelar este martes a su artillería pesada para vencer la resistencia de los Gallos de Sancti Spíritus con marcador de 13-12 en un dramático duelo que se definió en el cierre del noveno capítulo.

Un hits de oro de Yosvani Alarcón trajo empate y victoria que reafirma a su escuadra en la cima del torneo.

Los campeones de Cuba pegaron 17 cañonazos con el mayor protagonismo para Yordanys Alarcón que se fue de 5-4 para reafirmarse como líder de los bateadores con promedio de 428.

Otros que aportaron al éxito fueron Yosvani Alarcón (5-2/HR/3CI/1CA), Henry Quintero (5-3/HR/doble/2CI/2CA) y Osmanis Urrutia (5-2/doble/2CI).

Por los espirituanos cantaron alto Rodolexis Moreno(6-3/2B/3B/2CA) y el novato Frederich Cepeda Jr (4-4/1CI/1CA).

Rodolfo Díaz (7-2) relevó en el noveno a Keniel Ferraz, se enfrentó a un solo rival y alcanzó la victoria para su récord personal. El revés para el también apagafuegos Yanielquis Duhardo.

Fotos: Gretel Yanet

Infografía: Yoel Rosales

(Visitado 1 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito