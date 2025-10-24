El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó hoy que se trabaja sin descanso tras la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en varias provincias de la zona occidental del país.

En la red social X, el mandatario resaltó que los trabajadores del Ministerio de Energía y Minas “que no descansan entre las complejidades diarias que nos impone el bloqueo, y la recuperación del huracán Melissa, ya están resolviendo el problema. Nuevamente, confiamos en ellos”.

Este miércoles se produjo una desconexión del SEN desde las provincias occidentales de Mayabeque hasta Pinar del Río, y ya se aplican los protocolos establecidos para su recuperación.

De acuerdo con el director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra, la desconexión fue provocada por una avería en la línea de transmisión que enlaza a la termoeléctrica de Santa Cruz con la Antonio Guiteras.

“Esta falla provocó la sobrecarga de la otra línea y dividió el sistema en ese punto. La zona oeste quedó sin servicio eléctrico. El resto del sistema se mantiene operando con estabilidad, por lo que no hubo una caída total del SEN, sino una división”, detalló a la televisión nacional.

Guerra precisó que la central Guiteras “se mantiene en servicio, nunca salió”, al igual que el resto de las unidades de generación en la zona oriental.

En estos momentos la capital cubana ya tiene 44 megawatts conectados al sistema, a la par que continúa el proceso de recuperación a partir de la desconexión de la zona occidental de Mayabeque a Pinar Del Río.

Información de la UNE

Una nota informativa de la Empresa Eléctrica de La Habana sobre el restablecimiento del sistema electrico capitalino informó que a las 09:00 horas se habían restablecido:

7 Subestaciones y 43 circuitos de distribución que representa 130 082 clientes (87.06 MW) que representa el 15.1 % en la ciudad.

Los servicios vitales de salud con servicios ( hospitales): 7 Abasto de agua(fundamentales): 2

Según la misma fuente ya las Unidades de Energás están generando, la CTE Carlos Manuel de Céspedes está en proceso de arranque y la CTE Felton se encuentra en línea incrementando progresivamente su carga.

Se ha comenzado a restablecer el servicio en algunas subestaciones de La Habana y parte de Mayabeque. Paralelamente, se continúa incrementando la capacidad de generación con el apoyo de los Parques Fotovoltaicos.

Tomado de Cuba Sí