El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología informó que la tormenta tropical Melissa disminuyó su velocidad de traslación desde este miércoles y comenzó a inclinar su trayectoria hacia el noroeste sobre aguas del Mar Caribe central.

Ailyn Justiz Águila, jefa del Centro de Pronósticos, y la especialista Laura Leiva Pit precisaron al periódico Granma que el sistema mantendría un movimiento lento en los próximos días, con condiciones oceánicas y atmosféricas favorables para su gradual intensificación.

Según los datos registrados a las seis de la tarde del martes, el centro de Melissa se localizó en los 14,2 grados de latitud norte y 73,2 grados de longitud oeste, aproximadamente a 500 kilómetros al sur suroeste de Puerto Príncipe, Haití.

El organismo ciclónico presentó vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, superiores en rachas, y una presión central de mil tres hectoPascal.

El Centro de Pronósticos reiteró que, debido a la posición actual, el lento desplazamiento y la época del año, se mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de Melissa, considerada un peligro potencial para el área del Caribe.

Tomado de la Agencia Cubana de Noticias (ACN)

