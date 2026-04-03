La exposición “Presidente Ho Chi Minh y Comandante en Jefe Fidel Castro: una amistad especial e inquebrantable” fue abierta hoy en Hanoi, capital vietnamita.

Rogelio Polanco Fuentes, embajador de Cuba en el hermano país asiático, reflejó hoy en su perfil en la red social Facebook la inauguración de la muestra, con sede en el Sitio de Reliquias del Presidente Ho Chi Minh, y que incluye fotografías, documentos, objetos y publicaciones que reflejan la relación entre ambos líderes y pueblos.

Presidieron el acto Le Quoc Minh, miembro del Comité Central del Partido, editor jefe del periódico Nhan Dan, vicejefe de la Comisión de Propaganda del Comité Central y presidente de la Asociación de Periodistas de Vietnam; Nguyen Duc Trung, vicejefe de la Comisión de Política y Estrategia del Comité Central; y Hoang Dao Cuong, viceministro de Cultura, Deportes y Turismo.

El viceministro Cuong aseguró que la voluntad, el valor y el estilo generoso del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, no solo guiaron al pueblo cubano, sino que también se convirtieron en símbolo de internacionalismo para millones de vietnamitas.

Durante el acto, Polanco agradeció a Le Thi Phuong, directora del Sitio de Reliquias, por resguardar y difundir el patrimonio histórico que une a Cuba y Vietnam, y expresó confianza en que las presentes y futuras generaciones preservarán la hermandad forjada por Fidel Castro Ruz y Ho Chi Minh.

Esta exposición se inscribe en el programa de actividades conmemorativas por el centenario del natalicio de Fidel, y constituye un homenaje que reafirma la vigencia de los lazos históricos de solidaridad entre Cuba y Vietnam.



Tomado de Cubadebate

(Visitado 8 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito