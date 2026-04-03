El ajedrez, bien llamado juego ciencia vive momentos de esplendor en Las Tunas y lo hace precisamente en una coyuntura donde otros permiten dormitar en un rincón a reyes, damas, caballos y alfiles. Un joven Maestro FIDE formado de los cimientos del programa de enseñanza y desarrollo en la base, pone ahora el ciento por ciento de sus neuronas en potenciar los cimientos que garanticen el presente y futuro de este deporte. César Alejandro Pérez Rodríguez encontró en un baúl las motivaciones y sueña en grande .

“Lo primero que sentí fue que el ajedrez debía volver a ser una gran familia. Las Tunas tenía una historia gloriosa, con masificación y resultados que eran referentes, pero la realidad nos golpeaba: muchos entrenadores emigraron, otros descansan en paz, y la situación social compleja hacía que los salarios fueran una espina clavada. No podíamos pedirle a un profesor que entregara su alma al tablero si no podía sostener su hogar.

¿Y cómo resolvieron esa situación tan delicada?

“Tras 10 meses de debates en las grandes esferas, logramos algo histórico: las Clases Online en Tierra. Hoy, nuestros entrenadores dan clases a extranjeros y obtienen moneda dura, con un 60 % de ganancia para ellos. Eso fue un primer respiro, pero no bastaba. Los apagones y el déficit de Internet nos jugaban en contra. Entonces nació el Proyecto de Aula Especializada, de la mano del Dr.C Fausto Osorio y la Comisión Provincial. La Universidad nos abrió las puertas: internet de primera, corriente estable, datashow, trípode, aro de luz, computadoras… ¡tecnología de primer mundo al servicio del ajedrez tunero!

El cambio ha sido radical. ¿Cómo impactó eso en los entrenadores y atletas?

“Transformó todo. El Aula Especializada José Luis Barrera es nuestro templo. Allí, los profesores dan clases gratuitas a los cubanos, pero con la misión de buscar resultados que nos posicionen en redes y a nivel internacional. Como decía el Che: “del capitalismo tomar lo bueno y lo malo dejarlo a ellos”. Además, negociamos con la EIDE, que ya no presentaba atletas, y logramos incrementar plazas y trasladar a los jóvenes a su nuevo centro: la Universidad. Fue como renacerf”

La comunidad juega un papel protagónica en cualquier proyecto de esta envergadura ¿cómo respondió?

“Poco a poco, la gente se fue sumando. Hoy tenemos un trabajo brillante en redes, dirigido por el Dr.C René Yasmani Velázquez Prieto, que cuida hasta el último detalle con su experiencia en inteligencia artificial. El Presidente de la Comisión Técnica, Edilberto Mercantete, es un motor de entusiasmo: organiza actividades que resuenan en toda la prensa. El periódico 26, Orlandito en la TV, Gretel —la periodista del ajedrez por excelencia— y Carbonel en la Radio nos apoyan sin reservas. ¡Son parte de esta familia!”

¿Y cómo logran mantener unidos a todos, más allá de los medios?

“Creamos el grupo de WhatsApp Ajedrez Tunero, con una regla de oro: prohibido hablar de política o religión, solo ajedrez. Ahí compartimos información, seguimos a nuestros competidores en Lichess o Chess.com, los entrenadores envían fotos de sus trabajos, comparten libros y videos. Cuando un tunero juega una partida importante, el chat explota con 300 mensajes de buena vibra. Esa emoción es contagiosa”.

Algo que distingue la salud de este proyecto es la organización de eventos . ¿Cuál fue el más significativo?

“Después de 17 años, retomamos el Campeonato Oriental de primera categoría, masculino y femenino. Casi sin recursos, la Universidad nos dio hospedaje y salón; el CEAR de Natación, alimentos; y logramos patrocinios de TCP y MYPIME. Al final, hicimos un Blitz en el Hotel Tunas, con la máxima dirección presente y los padres compartiendo con fervor. Allí entendí que mi pilar más importante son los padres del ajedrez tunero. Ellos debaten, proponen y apoyan.

El trabajo en la base es fundamental para seguir creciendo. Que los niños y los jóvenes jueguen al ajedrez , es una manera de mantener el entusiasmo . Cuáles han sido las principales iniciativas?

“Organizamos actividades en la calle: caldosas , simultáneas con más de 300 trebejistas en parques, el tanque, el Cadillac. Los alumnos son de todos y todos aportan. No queremos ser el sapo grande de un estanque pequeño; apuntamos a posicionarnos a nivel nacional e internacional. En verano, hacemos blitz los miércoles y sábados, y al final del circuito premiados con donativos de patrocinadores. Incluso extranjeros nos han donado relojes, juegos y materiales. Son héroes anónimos que rescatamos entre risas y partidas, porque el ajedrez es hermandad”.

¿Qué mensaje le envía a los tuneros y al mundo del ajedrez?

“Que este sueño se materializa gracias a la unión. Que el ajedrez no es solo jaque mate, es comunidad, es esfuerzo compartido. Y que, como familia, seguiremos adelante, sin importar los, las limitaciones materiales, los apagones o las distancias. Porque el tablero siempre nos da una segunda oportunidad. ¡Viva el ajedrez tunero!

FOTOS: Gretel Yanet y Facebook/

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