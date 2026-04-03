La Unión Eléctrica informó hoy desde sus redes sociales que en horas del mediodía quedó restablecido el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y se incorporó la Unidad 8 de la Central Termoeléctrica Máximo Gómez.

La entidad precisó que a las 10:55 a.m. se logró sincronizar la Unidad de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la cual comenzó a subir carga de manera progresiva.

Según la actualización, a las 11:35 a.m. se completó la incorporación de la provincia de Santiago de Cuba al sistema, con lo cual se alcanzó la estabilidad del SEN en todo el país.

La Unión Eléctrica destacó que las acciones de restablecimiento se realizaron de forma escalonada, garantizando la entrada en línea de las principales unidades generadoras.

Todas las provincias aplican sus protocolos de restablecimiento y fortalecimiento interno del SEN, con acciones dirigidas a garantizar la estabilidad del servicio y la seguridad de las operaciones en cada territorio.

Tomado de ACN

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