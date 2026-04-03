El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó en recientes declaraciones a Fox News que, en su opinión, Washington ya podría empezar a ponerle fin a su masiva agresión contra Irán, al considerar que los objetivos militares planteados por la administración han sido cumplidos.

“Creo que hemos alcanzado nuestros objetivos. Podemos empezar a ponerle fin a esto”, sostuvo Vance, agregando que personalmente preferiría terminar el conflicto mediante unas negociaciones fructíferas, en lugar de continuar con las hostilidades.

El vicepresidente delineó este lunes las dos exigencias fundamentales que Estados Unidos considera imprescindibles para sellar un entendimiento con Teherán.

“Debemos obtener el material enriquecido de Irán. Debemos obtener su compromiso definitivo de no desarrollar un arma nuclear”, detalló, al tiempo que calificó un eventual arreglo basado en estos términos como potencialmente beneficioso para ambas naciones.

El alto funcionario explicó que si Teherán está dispuesto a aceptar esas dos exigencias y llegar a un arreglo, ese podría ser “un acuerdo muy, muy bueno para ambos países”. No obstante, advirtió que la decisión final recae sobre el liderazgo iraní: “Si no están dispuestos a acordar eso con nosotros, depende de ellos. Esa es su decisión”, indicó.

Tregua y tensiones en el estrecho de Ormuz

El pasado martes, Estados Unidos e Irán pactaron una tregua de dos semanas y acordaron reabrir el estrecho de Ormuz, vía marítima estratégica por donde circula alrededor del 20 por ciento del petróleo y gas comercializados a nivel global.

Sin embargo, tras el anuncio, el paso se ha mantenido ‘de facto’ cerrado a menos que cuente con la aprobación de Teherán, situación que provocó una nueva escalada por parte del presidente Donald Trump.

“La Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de bloquear a todo barco que intente entrar o salir del estrecho de Ormuz”, escribió el mandatario en la red Truth Social.

Desde la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) respondieron con firmeza, recordando a Washington que Irán “tiene plena autoridad sobre la gestión inteligente del estrecho de Ormuz” y advirtieron que cualquier intento de tránsito por parte de buques militares será tratado con severidad.

Negociaciones sin acuerdo definitivo

Las declaraciones de Vance se producen después de la ronda de negociaciones sostenida en Islamabad, Pakistán, que arrancó el sábado y concluyó sin el resultado esperado debido a varios desacuerdos entre ambas partes. El vicepresidente estadounidense había liderado la delegación de su país en esas conversaciones.

El desenlace de las gestiones diplomáticas en la capital paquistaní llevó al presidente Trump a anunciar el bloqueo del estrecho de Ormuz, medida que según el mandatario contaría con el respaldo de otras naciones aliadas.

Tomado de Cubadebate

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