La Habana, 14 abr (Prensa Latina) El canciller cubano, Bruno Rodríguez, expresó hoy que la isla tiene pleno derecho a comerciar combustible sin trabas ni cuestionamientos contrarios a la libertad de comercio internacional.

Asimismo, declaró que cualquier país tiene derecho de exportar combustible a Cuba y a desarrollar relaciones comerciales, sin la interferencia de una potencia ajena.

«El cerco energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra nuestro país internacionaliza el bloqueo y evidencia su carácter extraterritorial; muestra que no es una cuestión bilateral, intimida, presiona y extorsiona a quienes comercian soberanamente con Cuba», escribió en la red social X.

«Las últimas declaraciones contradictorias del gobierno estadounidense al respecto pretenden crear confusión para seguir impidiendo la entrada de combustibles a territorio cubano», concluyó.

Tomado de Prensa Latina

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