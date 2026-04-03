Será en Luque, en el Gran Asunción, en presencia los demás presidentes de los Estados partes de Mercosur: el brasileño Inácio Lula da Silva, el boliviano Rodrigo Paz, que se estrena en estas lides y la ausencia a última hora anunciada por el argentino Javier Milei.

Participan también los mandatarios de Ecuador y Chile, Daniel Noboa y José Antonio Kast, de Chile, quien además visitará Uruguay el 1º de julio.

El canciller Mario Lubetkin adelantó a la prensa que la presidencia uruguaya será de continuidad en cuanto a la implementación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que entró en vigor de forma provisional desde el primer día de mayo último.

Lubetkin dijo que además se trabajará para concretar las negociaciones sobre tratados comerciales con Canadá y Emiratos Árabes Unidos.

También avanzar en las conversaciones con India y Vietnam y el interés por negociar un acuerdo comercial con Japón.

Uruguay tendrá que conseguir consenso entre los socios del bloque para utilizar de manera coordinada las cuotas otorgadas por la UE, ahora bajo el mecanismo provisional de “primer llegado, primer servido”.

Uruguay y Argentina comparten la posición de distribuir los cupos conforme al promedio de exportación de cada socio al mercado europeo previo al acuerdo.

Paraguay plantea reparto equitativo de 25 por ciento , mientras que Brasil propone repartir las cuotas en función del nivel de exportación de cada país a nivel global.

Según el canciller uruguayo, la negociación avanza pero aún no se concreta.

A la par, en el próximo semestre se pondrá en marcha el acuerdo entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, que nuclea a Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, cuatro países que no integran la UE.

“También será parte de nuestra responsabilidad tratar de ayudar a reacomodar el escenario, para pensar ya en una fase de ejecución”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay.

Uruguay sumará la presidencia del bloque sudamericano a las de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el Grupo de los 77 y China, y el Consenso de Brasilia.

Tomado de Prensa Latina

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