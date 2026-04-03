En cumplimiento de las acciones previstas en el Programa Económico y Social del Gobierno 2026, con el objetivo específico de transformar el sistema empresarial estatal; modernizar sus formas organizativas, el sistema de dirección y gestión, así como perfeccionar el marco regulatorio para establecer el tratamiento diferenciado de las empresas, fue dada a conocer hoy la creación del nuevo Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales.

En conferencia de prensa, Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación (MEP), y Yovana Vega Mato, directora del Sistema Empresarial Estatal del propio organismo, informaron que la acción quedó refrendada en el Decreto 144 del Consejo de Ministros, publicado este lunes en la Gaceta Oficial Ordinaria número 54, y fue designado como su presidente Roberto Ricardo Marrero.

Dicho decreto afirma que el nuevo instituto tiene el propósito fundamental de avanzar en la separación efectiva de las funciones estatales de las empresariales, potenciar el tejido empresarial mixto, capacitar y auditar las anomalías en el funcionamiento de las estructuras económicas y facilitar la autonomía real de las empresas estatales. Esto, a su vez, descarga a los Organismos de la Administración Central del Estado de funciones sobre la atención al sistema empresarial.

Será una entidad a nivel nacional, subordinada directamente al Consejo de Ministros, y su principal misión será dirigir las nuevas transformaciones y la búsqueda del desarrollo de la empresa estatal socialista, como sujeto fundamental de la economía. Las funciones asignadas le permitirán obtener una visión integral y una mayor integración de los actores económicos, así como el aprovechamiento de las capacidades productivas y de servicios.

De acuerdo con Alonso Vázquez: “Las funciones del Instituto no sobrepasarán la autonomía empresarial que se busca, su función fundamental será la de capacitar, supervisar y proponer. La empresa estatal es propiedad de todo el pueblo y el Instituto tendrá la función de representar a los nueve millones de cubanos para demandar que la propiedad social funcione de la manera más eficiente posible y cumpla con sus obligaciones sociales”.

Por su parte, Roberto Ricardo Marrero aclaró que la nueva institución sobre la que asumirá responsabilidades no será un aparato burocrático ni mucho menos: “Será un equipo pequeño con el personal indispensable para la realización de sus funciones y en un primer momento compartirá sede con el Ministerio de Economía y Planificación. Nuestro rol será el de garantizar que cada paso que se dé en este proceso de transformaciones necesarias y urgentes para Cuba sea sólido, y que las trabas y errores que aparezcan sean solucionadas a tiempo”.

Comentó que no todas las entidades pasarán a ser supervisadas inmediatamente por el Instituto; este será un proceso por etapas en el que asumirá funciones que hoy se encuentran diluidas entre varios organismos.

Por otra parte, el Decreto ley 114 “De las asociaciones entre entidades empresariales estatales y no estatales”, que introduce nuevas formas de asociación entre entidades estatales y actores no estatales en Cuba, seguirá siendo responsabilidad del Ministerio de Economía y Planificación.

El nuevo Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales se reserva el derecho de proponer la creación de empresas estatales de interés nacional y, en el caso de los niveles provinciales, municipales y locales, mantendrá una relación de supervisión. La liquidación y fusiones de empresas serán decisiones que deberán ser tomadas por los grupos empresariales, los Consejos de Gobierno o las propias empresas.

Yovana Vega Mato enfatizó la responsabilidad del Instituto en el proceso de capacitación de los directivos de las empresas estatales en la búsqueda de la autonomía real y los resultados que se esperan de ello para la economía nacional. Para ello ofrecerán un marco de estudios e investigación, así como de acompañamiento en el proceso de transformación.

Sobre el tema, el propio Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, en la clausura de la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura, afirmó: “Para que la empresa estatal socialista siga siendo el pilar fundamental de nuestra economía debe contar con capacidad real para gestionar, innovar y responder por los resultados.

Más autonomía real para las empresas exige una gestión más profesional de los activos del Estado, que estará a cargo del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, encargado de representar al dueño de los medios de producción, evaluar resultados, exigir eficiencia y separar mejor la función empresarial de la función regulatoria de los ministerios”.

Tomado de Cubadebate

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