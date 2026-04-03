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Díaz-Canel celebra aniversario 105 del PCCh y 90 de la Gran Marcha

Díaz-Canel celebra aniversario 105 del PCCh y 90 de la Gran Marcha

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, celebró hoy junto al embajador de la República Popular China en Cuba, Hua Xin, el aniversario 105 de la fundación del Partido Comunista de China (PCCh) y el 90 de la victoria del Ejército Rojo en la Gran Marcha.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano expresó: «Junto al embajador @EmbHuaXin celebramos el aniversario 105 de la fundación del PCCh y el 90 de la victoria del Ejército Rojo en la Gran Marcha. Expresamos admiración y respeto por esa organización que sigue conduciendo al hermano pueblo chino en la construcción del socialismo».

 

El Partido Comunista de China, fundado el 1 de julio de 1921, ha sido un aliado de Cuba en su lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

En múltiples ocasiones, el gobierno chino ha manifestado su firme respaldo a la Revolución Cubana y su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales contra la Isla.

Tomado de ACN
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ACN

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