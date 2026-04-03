El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó este miércoles que Donald Trump tiene la obligación de contener las acciones israelíes contra la República Islámica en el marco de los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán, firmado con la mediación de Islamabad.

En un mensaje publicado en redes, Araghchi enfatizó que las estipulaciones del texto son “totalmente claras” y de carácter público, para que cualquiera pueda comprobarlas.

“POTUS [el presidente de EE.UU.] ha comprometido a EE.UU. a poner un bozal a sus mascotas en Tel Aviv. Si ignoran a su amo, Irán les dará una lección”, advirtió.

Sumado a esto, Araghchi subrayó que cualquier amenaza dirigida tanto contra el pueblo de Irán como contra el máximo liderazgo del país recibirá «una poderosa respuesta inmediata».

El canciller iraní hizo estas declaraciones en respuesta a una publicación que recogía los hostiles comentarios del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien este lunes, al ser preguntado por el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtabá Jameneí, aseveró que está “marcado para la muerte”.

Además, Katz aseguró que Israel podría verse inmerso en otro enfrentamiento contra Irán “en cualquier momento”.

Tomado de Cubadebate

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