Emiratos Árabes Unidos ha anunciado este martes su decisión de salir de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y también de la OPEP+. El país se retirará de ambas entidades a partir de este viernes 1 de mayo.

La decisión responde a la visión estratégica y económica de la nación a largo plazo y se alinea con el desarrollo de su sector energético, incluyendo la aceleración de las inversiones en la producción nacional de energía.

Emiratos Árabes Unidos se unió a la OPEP en 1967 como Emirato de Abu Dabi y mantuvo su membresía tras la fusión de los siete emiratos que conformaron el Estado bajo su nombre actual en 1971.

Tras su salida de la organización, Emiratos Árabes Unidos promete desempeñar un papel responsable en el apoyo a la estabilidad del mercado petrolero mundial, aumentando su producción de forma gradual y prudente, en consonancia con la demanda y las condiciones del mercado.

La decisión tampoco alterará el enfoque del país basado en la cooperación con los productores y consumidores. Desde la nación aseguran que el paso, en cambio, fortalecerá su capacidad de respuesta ante las cambiantes demandas del mercado.

Tomado de Rusia Today

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