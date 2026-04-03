John Kiriakou, exanalista de la CIA, aseveró que ninguna de las agencias de inteligencia estadounidenses consideraba que el programa nuclear de Irán representara una grave amenaza para EE.UU., indicando que este informe procedía de Israel.

Durante una entrevista con el periodista Tucker Carlson, este le preguntó a Kiriakou si alguna de las 18 agencias de inteligencia del país norteamericano le dijo al presidente que el programa nuclear de Irán representaba una grave amenaza y este respondió que «las personas con las que sigo hablando en la agencia [CIA] dicen específicamente que no«.

El exagente indicó que este informe precedía desde Israel. «¿Por qué el presidente creería a una agencia de inteligencia extranjera antes que a la suya?», le preguntó Carlson al respecto. «No lo sé, esa es realmente la pregunta del millón«, afirmó.

Al mismo tiempo, Kiriakou recordó que incluso durante su primer mandato Donald Trump no llevó a los representantes de sus agencias de inteligencia a una reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin. «Putin llevó a sus servicios de inteligencia a la reunión porque el presidente dijo que confiaba más en los servicios de inteligencia del bando contrario que en los suyos. Y lo entiendo. Entiendo que creyera estar bajo una amenaza directa del Estado profundo«, agregó.