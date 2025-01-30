El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha partido desde Washington rumbo a Alaska, donde tiene esta jornada un cara a cara con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

El avión presidencial Air Force One ha despegado desde la base de la Fuerza Aérea Andrews.

Putin y Trump se reunirán en la base militar Elmendorf-Richardson de la ciudad de Anchorage. El encuentro arrancará a las 11:00-11:30 hora local (22:00-22:30 hora de Moscú, 19:00-19:30 GMT) con una conversación entre los mandatarios, en formato cara a cara con traductores.

Las negociaciones seguirán después a nivel de delegaciones, y más tarde los presidentes continuarán el diálogo en un desayuno de trabajo. El tema central será la resolución del conflicto ucraniano y la búsqueda de opciones para lograr una paz a largo plazo.

Se trata del primer encuentro entre los mandatarios desde 2019, cuando ambos se reunieron en el marco de la cumbre del G-20 en Osaka, Japón.

Putin había viajado por última vez a EE.UU. en septiembre de 2015, cuando asistió en Nueva York al debate anual de la Asamblea General de la ONU. La última vez que se reunió personalmente con un mandatario estadounidense fue en junio de 2021, en Suiza, donde celebró una cumbre con Joe Biden.

Tomado de Cuba Si

