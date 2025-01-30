El hambre y el calor azotan la Franja de Gaza, mientras las misiones humanitarias denuncian hoy los retrasos y obstáculos impuestos por Israel, advirtió la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Según un reporte de ese organismo, la hambruna en ese territorio se encuentra en la actualidad en su nivel más elevado y las temperaturas superiores a los 40 grados agravan la situación de la población, afectada también por la violencia, los ataques israelíesy la imposibilidad de acceder a los servicios básicos.

De acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, las misiones “siguen tardando horas en completarse y los equipos son obligados a esperar en carreteras que a menudo son peligrosas, congestionadas o intransitables”.

Entre el 6 y el 12 de este mes, los trabajadores humanitarios realizaron 81 intentos de coordinar movimientos planificados con las autoridades israelíes, incluyendo el traslado de combustible y personal.

De ese número, 35 fueron facilitados; 29 fueron aprobados inicialmente, pero luego obstaculizados sobre el terreno; 12 denegados y cinco tuvieron que ser retirados por los organizadores, apuntó ese ente.

Reportes del Ministerio de Salud de Gaza indican que durante casi tres años más de 151 mil palestinos resultaron heridos y 61 mil murieron a manos del Ejército de Israel, entre ellos 18 mil niños.

La ONU documentó el asesinato de más de 500 miembros de los equipos de asistencia humanitaria.

Tomado de Cuba Si