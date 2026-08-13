Tres tuneros integran la preselección nacional de Béisbol , categoría Sub-15 de donde saldrá el equipo de Cuba al campeonato mundial de esta categoría con sede en la ciudad mexicana de Mérida del 25 de este mes al 4 de septiembre entrante.

El lanzador Yadisnel Reyes Núñez, el jardinero Keilier Peña Fernández y el receptor Cristian de Jesús Batista López ya entrenan en Pinar del Río y buscan un puesto entre los veinte que finalmente vestirán el uniforme de las cuatro letras. El mánager será Alexander Urquiola, asistido por los couch de bases Dónald Duharte y Roberlandy Echavarría.

Entre los candidatos hay 13 miembros de la escuela nacional de Béisbol entre ellos el receptor Broan González (CAV), así como los infilders Harley Hernández (CAV), Kevin La Rosa (SCU), Adrián Pérez (PRI) y Diego Ramírez (MAY). También de esa academia están los jardineros Alex Viel (HAB), José Surrena (SCU) y Yeison Pérez (GRA), así como los lanzadores Hansel delís (SCU(, Wilson Rodríguez (GRA) y Francis Adriano Díaz (ART).

La Copa Mundial Sub15 tendrá como escenario principal el moderno estadio Kukulcán Álamo, casa de los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Béisbol. Cuba quedó ubicada en el Grupo A, junto con Japón, campeón defensor y número uno del ranking mundial; además de los anfitriones, República Dominicana, Alemania y Sudáfrica. La otra zona está compuesta por China Taipéi, Estados Unidos, Venezuela, Australia, República Checa y Nicaragua.

Los cubanitos han ganado cuatro de los 15 títulos disputados hasta hoy . Sus últimos trofeos fueron en México-2014 y Japón-2016. En el año 2022 fueron subcampeones al caer en la final frente a Estados Unidos.

DATOS: Federación Cubana de Béisbol

FOTOS: Gretel Yanet e internet PIE DE FOTOS: 1-, 2-

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